Obecnie minimalna podstawa, od której oblicza się składki emerytalne i rentowe, wynosi 5203,80 zł, czyli 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Przy tej kwocie osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą do ZUS około 1 773,96 zł miesięcznie. W przyszłym roku sytuacja się zmieni – zgodnie z ustawą budżetową wzrosną prognozy średnich zarobków, a to automatycznie podniesie podstawę naliczania składek. Z szacunków wynika, że miesięczne obciążenie składkami zwiększy się o około 153 zł.
Ile wyniosą składki ZUS w 2026 roku?
Zgodnie z założeniami projektu ustawy budżetowej na 2026 rok, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ma osiągnąć poziom 9420 zł. Oznacza to wzrost o 8,6 proc. w porównaniu z obecnym rokiem. W konsekwencji wyższa będzie również podstawa wymiaru składek na ZUS dla przedsiębiorców, która ma wynosić 5652 zł.
Tak zmienią się w 2026 roku składki ZUS dla pracujących na własny rachunek:
|Składka
|Wysokość w 2025 roku
|Prognozowana wysokość w 2026 roku
|Różnica
|Emerytalna
|1 015,78 zł
|1 103,27 zł
|+87,49 zł
|Rentowa
|416,30 zł
|452,16 zł
|+35,86 zł
|Chorobowa
|127,49 zł
|138,47 zł
|+10,98 zł
|Wypadkowa
|86,90 zł
|94,39 zł
|+7,49 zł
|Fundusz Pracy
|127,49 zł
|138,47 zł
|+10,98 zł
|Suma składek
|1 773,96 zł*
|1 926,76 zł*
|+152,80 zł
*Do tych kwot należy doliczyć składkę zdrowotną. Jej wysokość zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania.
Przedsiębiorcy opłacający pełne składki na ubezpieczenia społeczne od przyszłego roku będą musieli liczyć się z dodatkowym miesięcznym obciążeniem w wysokości 152,80 zł, co w skali roku daje wzrost aż o 1833,60 zł. Kwota ta obejmuje również składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.
Ile wyniesie ZUS w 2026 roku przy preferencyjnych składkach (tzw. mały ZUS)?
Podwyżki nie ominą także opłacających tzw. mały ZUS.
Przypomnijmy, że przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą korzystać z preferencji przy opłacaniu składek, które obejmują:
- ulgę na start - brak składek społecznych przez pierwsze 6 miesięcy,
- preferencyjne składki (tzw. „mały ZUS”) – opłacane przez kolejne 24 miesiące od minimalnej podstawy,
- Mały ZUS Plus – możliwość płacenia składek od faktycznego dochodu, jeśli przychody w poprzednim roku nie przekroczyły określonego limitu.
Podstawą ustalania wysokości składek społecznych w przypadku tzw. małego ZUS-u jest 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4806 zł brutto miesięcznie, w związku z tym podstawa wysokości składek społecznych wyniesie 1441,80 zł.
Tak zmienią się w 2026 roku preferencyjne składki ZUS dla pracujących na własny rachunek:
|Składka
|Wysokość w 2025 roku
|Prognozowana wysokość w 2026 roku
|Różnica
|Emerytalna
|273,24 zł
|281,44 zł
|+8,20 zł
|Rentowa
|111,98 zł
|115,34 zł
|+3,36 zł
|Chorobowa
|34,30 zł
|35,32 zł
|+1,02 zł
|Wypadkowa
|24,08 zł
|23,38 zł
|+0,70 zł
|Suma składek
|442,90 zł*
|456,19 zł*
|+13,29 zł
*Do tych kwot należy doliczyć składkę zdrowotną. Jej wysokość zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania.
Przedsiębiorcy opłacający preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne od przyszłego roku będą musieli liczyć się z dodatkowym miesięcznym obciążeniem w wysokości 13,29 zł, co w skali roku daje wzrost o 159,48 zł. Kwota ta obejmuje również składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.
Część przedsiębiorców może skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus, która pozwala opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uzależnionej od osiąganego dochodu. Preferencja ta przysługuje maksymalnie przez 36 miesięcy. Aby z niej skorzystać, roczne przychody z działalności gospodarczej nie mogą przekroczyć 120 tys. zł, a firma musi być prowadzona w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni. W ramach Małego ZUS-u Plus składki społeczne naliczane są od podstawy mieszczącej się w granicach od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia do 60 proc. prognozowanej przeciętnej pensji miesięcznej.
To nie koniec podwyżek dla przedsiębiorców. W 2026 roku wzrośnie także składka zdrowotna
Dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej i liniowej (19-proc.) składkę zdrowotną oblicza się jako 9 proc. od tzw. podstawy wymiaru, którą stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2025 roku obowiązywało jednak rozwiązanie przejściowe – podstawę tę obniżono do 75 proc. płacy minimalnej. Ulga ta wygasa jednak wraz z końcem bieżącego okresu składkowego.
Oznacza to, że od roku składkowego rozpoczynającego się 1 lutego 2026 r. wraca standardowa zasada, czyli naliczanie składki od pełnej kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ płaca minimalna na 2026 rok została ustalona na poziomie 4 806 zł brutto, minimalna składka zdrowotna przy stawce 9 proc. wyniesie 432,54 zł miesięcznie. Oznacza to miesięczny wzrost o około 117 zł w porównaniu z 2025 rokiem, co w skali roku daje 1404 zł.
Po zsumowaniu podwyżek ZUS i składki zdrowotnej w 2026 roku osoby pracujące na własny rachunek mogą zapłacić miesięcznie nawet 269,80 zł więcej niż w roku 2025. W skali roku wzrost ten wyniesie 3237,60 zł.