Obecnie minimalna podstawa, od której oblicza się składki emerytalne i rentowe, wynosi 5203,80 zł, czyli 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Przy tej kwocie osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą do ZUS około 1 773,96 zł miesięcznie. W przyszłym roku sytuacja się zmieni – zgodnie z ustawą budżetową wzrosną prognozy średnich zarobków, a to automatycznie podniesie podstawę naliczania składek. Z szacunków wynika, że miesięczne obciążenie składkami zwiększy się o około 153 zł.

Ile wyniosą składki ZUS w 2026 roku?

Zgodnie z założeniami projektu ustawy budżetowej na 2026 rok, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ma osiągnąć poziom 9420 zł. Oznacza to wzrost o 8,6 proc. w porównaniu z obecnym rokiem. W konsekwencji wyższa będzie również podstawa wymiaru składek na ZUS dla przedsiębiorców, która ma wynosić 5652 zł.

Tak zmienią się w 2026 roku składki ZUS dla pracujących na własny rachunek:

Składka Wysokość w 2025 roku Prognozowana wysokość w 2026 roku Różnica Emerytalna 1 015,78 zł 1 103,27 zł +87,49 zł Rentowa 416,30 zł 452,16 zł +35,86 zł Chorobowa 127,49 zł 138,47 zł +10,98 zł Wypadkowa 86,90 zł 94,39 zł +7,49 zł Fundusz Pracy 127,49 zł 138,47 zł +10,98 zł Suma składek 1 773,96 zł* 1 926,76 zł* +152,80 zł

*Do tych kwot należy doliczyć składkę zdrowotną. Jej wysokość zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania.

Przedsiębiorcy opłacający pełne składki na ubezpieczenia społeczne od przyszłego roku będą musieli liczyć się z dodatkowym miesięcznym obciążeniem w wysokości 152,80 zł, co w skali roku daje wzrost aż o 1833,60 zł. Kwota ta obejmuje również składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Ile wyniesie ZUS w 2026 roku przy preferencyjnych składkach (tzw. mały ZUS)?

Podwyżki nie ominą także opłacających tzw. mały ZUS.

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą korzystać z preferencji przy opłacaniu składek, które obejmują:

ulgę na start - brak składek społecznych przez pierwsze 6 miesięcy,

preferencyjne składki (tzw. „mały ZUS”) – opłacane przez kolejne 24 miesiące od minimalnej podstawy,

Mały ZUS Plus – możliwość płacenia składek od faktycznego dochodu, jeśli przychody w poprzednim roku nie przekroczyły określonego limitu.

Podstawą ustalania wysokości składek społecznych w przypadku tzw. małego ZUS-u jest 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4806 zł brutto miesięcznie, w związku z tym podstawa wysokości składek społecznych wyniesie 1441,80 zł.

Tak zmienią się w 2026 roku preferencyjne składki ZUS dla pracujących na własny rachunek:

Składka Wysokość w 2025 roku Prognozowana wysokość w 2026 roku Różnica Emerytalna 273,24 zł 281,44 zł +8,20 zł Rentowa 111,98 zł 115,34 zł +3,36 zł Chorobowa 34,30 zł 35,32 zł +1,02 zł Wypadkowa 24,08 zł 23,38 zł +0,70 zł Suma składek 442,90 zł* 456,19 zł* +13,29 zł

*Do tych kwot należy doliczyć składkę zdrowotną. Jej wysokość zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania.

Przedsiębiorcy opłacający preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne od przyszłego roku będą musieli liczyć się z dodatkowym miesięcznym obciążeniem w wysokości 13,29 zł, co w skali roku daje wzrost o 159,48 zł. Kwota ta obejmuje również składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Część przedsiębiorców może skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus, która pozwala opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uzależnionej od osiąganego dochodu. Preferencja ta przysługuje maksymalnie przez 36 miesięcy. Aby z niej skorzystać, roczne przychody z działalności gospodarczej nie mogą przekroczyć 120 tys. zł, a firma musi być prowadzona w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni. W ramach Małego ZUS-u Plus składki społeczne naliczane są od podstawy mieszczącej się w granicach od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia do 60 proc. prognozowanej przeciętnej pensji miesięcznej.

To nie koniec podwyżek dla przedsiębiorców. W 2026 roku wzrośnie także składka zdrowotna

Dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej i liniowej (19-proc.) składkę zdrowotną oblicza się jako 9 proc. od tzw. podstawy wymiaru, którą stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2025 roku obowiązywało jednak rozwiązanie przejściowe – podstawę tę obniżono do 75 proc. płacy minimalnej. Ulga ta wygasa jednak wraz z końcem bieżącego okresu składkowego.

Oznacza to, że od roku składkowego rozpoczynającego się 1 lutego 2026 r. wraca standardowa zasada, czyli naliczanie składki od pełnej kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ płaca minimalna na 2026 rok została ustalona na poziomie 4 806 zł brutto, minimalna składka zdrowotna przy stawce 9 proc. wyniesie 432,54 zł miesięcznie. Oznacza to miesięczny wzrost o około 117 zł w porównaniu z 2025 rokiem, co w skali roku daje 1404 zł.

Po zsumowaniu podwyżek ZUS i składki zdrowotnej w 2026 roku osoby pracujące na własny rachunek mogą zapłacić miesięcznie nawet 269,80 zł więcej niż w roku 2025. W skali roku wzrost ten wyniesie 3237,60 zł.