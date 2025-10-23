Według Reuters dwa źródła zaznajomione ze sprawą przekazały, że jedna z największych prywatnych rafinerii Reliance Industries Ltd planuje całkowicie wstrzymać lub bardzo zmniejszyć zakupy rosyjskiej ropy. Informację tę potwierdził indyjski dziennik "The Hindu", dodając, że taki krok jest zgodny z wytycznymi rządu w Delhi.

W środę prezydent USA Donald Trump nałożył sankcje na dwie największe rosyjskie spółki naftowe Rosnieft i Łukoil, a Indie są coraz bliżej podpisania długo oczekiwanej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi – zauważył portal Stock Wits.

Rosja ma potężny problem. Jej przyjaciel szykuje zwrot w kierunku USA

Przypomnijmy, żeWielka Brytania nałożyła sankcje na Rosnieft i Łukoil w zeszłym tygodniu. Niezależnie od tego kraje UE zatwierdziły 19. pakiet sankcji wobec Rosji, który obejmuje zakaz importu rosyjskiego gazu.

– Nowe sankcje prezydenta Trumpa uderzające w największe rosyjskie koncerny naftowe mają na celu ograniczenie dochodów Kremla, z których finansowana jest wojna – posunięcie, które może ograniczyć fizyczne przepływy rosyjskiej ropy i zmusić nabywców do przekierowania zakupów na wolny rynek – powiedziała agencji Reutera analityczka rynku Priyanka Sachdeva. – Jeśli Delhi ograniczy zakupy pod presją USA azjatycki popyt może przesunąć się w kierunku amerykańskiej ropy – dodała.

Indie zmniejszają import rosyjskiej ropy. Znaczący sygnał dla Kremla

Indyjskie rafinerie państwowe poinformowały, że analizują swoje zakupy rosyjskiej ropy, aby upewnić się, że dostawy nie będą pochodzić bezpośrednio od Rosnieftu i Łukoilu po tym, jak administracja USA nałożyły na nie sankcje. BBC przypomniało ostatnio, że import rosyjskiej ropy naftowej do Indii gwałtownie wzrósł z 4 mln ton w latach 2021-2022 do ponad 87 mln ton w latach 2024-2025. Wzrost ten był spowodowany rabatami oferowanymi przez Rosję po sankcjach ze strony Zachodu, co uczyniło jej surowiec bardziej atrakcyjnym dla indyjskich rafinerii.

Wzrostowi importu z Rosji towarzyszył jednocześnie spadek importu z wielu krajów, z których niektóre odnotowały drastyczny spadek eksportu do Indii – powiedział BBC przed tygodniem Partha Mukhopadhyay, ekspert Centre for Policy Research w Delhi. Oznacza to, że wzrost gospodarczy Rosji, do którego doszło w ostatnich czterech latach nastąpił kosztem niemal wszystkich innych krajów – podkreślił analityk.