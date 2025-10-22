Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 58,22 USD, wyżej o 1,71 proc.

Brent na ICE na XII jest wyceniana po 62,31 USD za baryłkę, wyżej o 1,63 proc.

Porozumienie USA-Indie

Wg informacji podawanych przez gazetę "Mint" USA i Indie zbliżają się do zawarcia porozumienia handlowego, na mocy którego Stany Zjednoczone mogą obniżyć cła na indyjski eksport z ok. 50 proc. do 15-16 proc.

"Mint" powołuje się na trzy anonimowe źródła zbliżone do sprawy.

Gazeta podaje, że New Delhi może zgodzić się na stopniowe ograniczenie importu ropy z Rosji i zezwolić Stanom Zjednoczonym na eksport większej ilości niemodyfikowanej genetycznie amerykańskiej śruty sojowej i kukurydzy.

Szczyt ASEAN i potencjalne ogłoszenie porozumienia

Porozumienie takie może zostać ogłoszone, gdy prezydent USA Donald Trump i premier Indii Narenda Modi mogą spotkać się przy okazji szczytu ASEAN - Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej - w Malezji - podaje "Mint".

Szczyt przywódców ASEAN odbędzie się w Kuala Lumpur w dniach 26-28 października.

Prezydent USA Donald Trump powiedział we wtorek, że rozmawiał z premierem Indii, a ten zapewnił go, że Indie "nie będą kupować dużo ropy od Rosji".

Już 15 października prezydent USA ogłaszał, że Indie nie będą kupować rosyjskiej ropy. Miał go o tym poinformować przywódca Indii Narendra Modi.

"Zapewnił mnie dzisiaj, że nie będą kupować ropy od Rosji. (...) Teraz muszę sprawić, by Chiny zrobiły to samo" - mówił w ub. tygodniu Donald Trump.

Znaczenie rosyjskiej ropy dla Indii

Po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 r. Indie stały się głównym importerem ropy z Rosji, kupując rosyjski surowiec po obniżonych cenach.

Rosyjska ropa stanowi ok. 1/3 całkowitego importu ropy przez Indie.

Na razie Indie poczyniły znaczne postępy w rozmowach handlowych z USA, dążąc do zawarcia porozumienia w handlu i obniżenia wysokich amerykańskich ceł.

Warunki Trumpa wobec Indii

Zespół negocjatorów z Indii odbył "pozytywne spotkanie" z urzędnikami w Waszyngtonie - podały anonimowe źródła.

"Między Indiami a Stanami Zjednoczonymi nie ma istotnych różnic w kwestiach handlowych" - podały źródła.

Prezydent USA Donald Trump mówił wcześniej, że Indie będą "nadal płacić ogromne cła", jeśli nie wstrzymają zakupów rosyjskiej ropy.