Brytyjska innowacja trafia na linię frontu

To sytuacja, w której Zachód przekazuje Ukrainie nie tylko gotowe rozwiązania, ale i sprzęt będący jeszcze na etapie prototypu. Oficjalnie potwierdził to brytyjski resort obrony w piśmie do parlamentu z 6 stycznia 2026 roku, o sprawie informuje też ukraiński kanał Telegram DeepState.

Reklama

/> />

Reklama

Raven – szybka reakcja na rosyjskie drony

Raven to mobilny system obrony powietrznej krótkiego zasięgu, który powstał jako odpowiedź na nasilające się ataki rosyjskich dronów i śmigłowców. Wielka Brytania opracowała go specjalnie dla Ukrainy, wykorzystując swoje zasoby rakiet AIM-132 ASRAAM, które zwykle odpalane są z samolotów bojowych.

/> />

Wersja naziemna powstała w rekordowym tempie i już znajduje się na uzbrojeniu ukraińskich sił zbrojnych. System może razić cele powietrzne z dużą precyzją i został zaprojektowany z myślą o szybkim rozstawieniu na froncie. Dotychczas wiadomo było o przekazaniu ośmiu egzemplarzy, teraz Brytyjczycy przekazali kolejne pięć, uzupełniając deklarowaną wcześniej pulę trzynastu jednostek.

W skład systemu wchodzi również zaawansowana optoelektronika Hawkeye EOSS, która pozwala na wykrywanie i śledzenie celów z dużej odległości. Brytyjska firma Chess Dynamics właśnie podpisała kontrakt o wartości 1,4 mln funtów na kolejną dostawę tych systemów – co może oznaczać produkcję nowej partii zestawów Raven dla Ukrainy.

Gravehawk – z kontenera wprost na cel

Nowością są prototypy systemu Gravehawk, które Wielka Brytania przekazała Ukrainie po raz pierwszy. To efekt współpracy z Danią, finansowanej przez oba kraje. System ten bazuje na starych, ale skutecznych rakietach powietrze–powietrze R-73, które Ukraina ma jeszcze w magazynach po czasach postsowieckich.

/> />

Lekkie rakiety R-73, znane z dużej zwrotności, zostały dostosowane do odpalania z wyrzutni naziemnych umieszczonych w kontenerach. To rozwiązanie tanie, łatwe w transporcie i wyjątkowo szybkie w użyciu. Gravehawk ma przede wszystkim zwalczać drony, ale może też celnie uderzyć w śmigłowce i nisko lecące samoloty. Choć obecnie Ukraina dysponuje tylko dwoma prototypami, brytyjski rząd zapowiedział, że z 15 zakontraktowanych systemów, pierwsza partia zostanie dostarczona wkrótce. To oznacza, że Londyn traktuje projekt poważnie i gotów jest szybko zwiększyć jego skalę.

Front jako pole testowe dla zachodniej broni

Wojna w Ukrainie stała się nie tylko konfliktem zbrojnym, ale i laboratorium innowacji militarnych. Brytyjskie systemy Raven i Gravehawk to tego najlepszy dowód, powstały, by odpowiadać na bardzo konkretne wyzwania pola walki i były wdrażane znacznie szybciej niż w standardowym trybie rozwoju uzbrojenia. Testowanie prototypów w realnych warunkach bojowych daje producentom i wojskowym bezcenne dane. Systemy można na bieżąco dostosowywać do rzeczywistych zagrożeń, takich jak roje tanich dronów czy skoordynowane ataki lotnictwa i pocisków manewrujących.