Ceny ropy na świecie

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XI kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 58,7 USD, wyżej o 0,8 proc.

Brent na ICE na XII jest wyceniana po 62,3 USD za baryłkę, w górę o 0,7 proc.

Trump: Indie przestaną kupować ropę z Rosji

W środę prezydent USA Donald Trump poinformował, że Indie wstrzymają zakupy ropy od swojego głównego dostawcy, Rosji, a Stany Zjednoczone będą teraz próbowały skłonić Chiny do podjęcia podobnych działań.

Trump podał, że o takiej decyzji poinformował go w środę przywódca Indii Narendra Modi. "Zapewnił mnie, że nie będą kupować ropy od Rosji. (...) Teraz muszę sprawić, by Chiny zrobiły to samo" - oświadczył Trump w Gabinecie Owalnym.

Waszyngton intensyfikuje wysiłki mające na celu odcięcie Moskwy od dochodów z energii i wywarcie na nią presji, aby podjęła negocjacje w sprawie porozumienia pokojowego na Ukrainie.

Indie i Chiny to główni nabywcy rosyjskiej ropy naftowej

Indie i Chiny są dwoma największymi nabywcami rosyjskiej ropy naftowej eksportowanej drogą morską, która jest objęta sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Przez wiele miesięcy Modi opierał się presji Stanów Zjednoczonych, aby zaprzestać zakupu rosyjskiej ropy.

"W ostatecznym rozrachunku jest to pozytywna informacja dla cen ropy naftowej, ponieważ spowoduje to 'wyeliminowanie' dużego nabywcy rosyjskiej ropy, Indii" – ocenił Tony Sycamore, analityk rynkowy w IG, cytowany przez agencję Reuters.

W czwartek inwestorzy będą czekać na cotygodniowe dane o zapasach ropy w USA, które opublikuje Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA).