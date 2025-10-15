Trump krytykuje Hiszpanię

Trump ocenił, że postawa Hiszpanii to oznaka „braku szacunku” wobec NATO. - Tak naprawdę myślałem, by ukarać ich handlowo poprzez cła za to, co zrobili. I mogę to zrobić, myślę, że jest to niewyobrażalnie lekceważące (ze strony) Hiszpanii - powiedział Trump, odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas spotkania z prezydentem Argentyny Javierem Mileiem.

Wyrzucenie z NATO?

W ubiegłym tygodniu Trump powiedział, że może należy rozważyć wyrzucenie z NATO Hiszpanii w związku z tym, że nie wydaje odpowiednio dużo na obronność. - Nie mają argumentu, by tego nie robić (...). Może powinniście, szczerze mówiąc, wyrzucić ich z NATO - dodał na spotkaniu z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.

W ostatnich miesiącach Hiszpania była krytykowana przez sojuszników z NATO, w tym USA, za opór wobec przeznaczania 5 proc. PKB na obronność. Rząd w Madrycie argumentował m.in., że dla spełnienia celów Sojuszu wystarczą wydatki na poziomie 2,1 proc., podkreślał również swoje zaangażowanie w misje na wschodniej flance.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)