Airbus chce się włączyć do modernizacji polskiego wojska

Polskie wojsko zamierza zmodernizować flotę transportową, zastępując amerykańskie C-130 Hercules i hiszpańskie Casy nowymi maszynami. Ofertę przedłożył brazylijski Embraer – producent transportowca KC-390 Millennium oraz właśnie Airbus.

Cytowany przez „PB” Gerd Weber, szef programu A400 w Airbus Defence and Space, powiedział, że europejski koncern złożył polskiemu resortowi obrony propozycję zakupu 10-14 A400M Atlas z pakietem szkoleniowym i serwisowym. W razie wyboru tej oferty, pierwsze egzemplarze mogłyby zostać dostarczone już na początku 2028 r.

Gdzie znajdują się zakłady produkcyjne Airbusa?

A400M to europejska koprodukcja. Elementy do niego są produkowane w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii i Turcji, natomiast elementy poszycia kadłuba powstają w Airbus Poland na warszawskim Okęciu – podaje „PB”.

Jak zapewnił Weber, wybór oferty Airbusa skutkowałby poszerzeniem zakresu kompetencji zakładów na Okęciu, jak również włączeniem w cykl produkcyjny innych polskich fabryk (Niepołomice, Kalisz, Rzeszów), które co prawda współpracują z europejskim koncernem, ale wyłącznie w zakresie lotnictwa cywilnego.