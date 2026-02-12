Dymisje w Grupie Azoty

Grupa Azoty poinformowała, że po odwołaniu trzech członków zarządu delegowała wiceszefową rady nadzorczej Aleksandrę Machowicz-Jaworską do pełnienia obowiązków prezesa przez maksymalnie trzy miesiące. W tym czasie nowy prezes ma zostać wybrany w konkursie - zastrzegła spółka.

Dokapitalizowanie spółki

Równolegle ministerstwo aktywów zapowiedziało dokapitalizowanie Grupy Azoty, co ma stworzyć - jak to określiło MAP - warunki do skutecznego wdrożenia strategii spółki oraz ustabilizowania sytuacji finansowej.

Ministerstwo podkreśliło, że ze względu na profil działalności oraz bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa Grupa Azoty ma znaczenie strategiczne, dlatego MAP podejmuje „wszelkie działania zmierzające do odbudowy jej kondycji oraz konsolidacji sektora chemicznego w Polsce”.

Cel: stabilizacja finansowa firmy

Według MAP rada nadzorcza uznała, że osiągnięcie długofalowej stabilizacji sytuacji finansowej w kluczowym momencie negocjacji z instytucjami finansowymi oraz najważniejszymi interesariuszami wymaga „zdecydowanych działań w zakresie organizacji pracy zarządu”. Dlatego, jak poinformowało ministerstwo, w ocenie rady nowy skład zarządu będzie zobowiązany do wdrożenia rozwiązań przybliżających Grupę Azoty do zawarcia porozumienia z wierzycielami.

MAP zaznaczyło, że jako dominujący akcjonariusz Grupy Azoty, jest zdeterminowane, aby proces restrukturyzacji spółki zakończył się jak najszybciej.

Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.