KGHM przedłużył kontrakt z Duńczykami

„Przedłużenie współpracy gwarantuje stabilny odbiór miedzi produkowanej przez KGHM w Europie i wzmacnia pozycję Spółki jako strategicznego dostawcy surowców dla sektora energetycznego. Odnowiona umowa zapewnia długoterminową dostępność miedzi do 2036 roku, co potwierdza zaufanie partnera do jakości produktów KGHM oraz niezawodności dostaw” - podkreślono w komunikacie spółki.

Jak dodano, firma NKT jest jednym z kluczowych europejskich producentów kabli energetycznych. Wyjaśniono, że umowa przedłuża istniejącą umowę o dodatkowe dziewięć lat (2028-2036). Obecna umowa obowiązuje do końca 2027 roku. „Całkowita szacowana wartość przedłużonej umowy wynosi od 5,4 do 7 mld EUR na lata 2028-2036 w oparciu o bieżące założenia” - poinformowano.

„Nasza wieloletnia współpraca z NKT podkreśla pozycję KGHM jako niezawodnego dostawcy wysokiej jakości produktów miedzianych w wymagającym otoczeniu rynkowym” - podkreślił p.o. prezesa KGHM Remigiusz Paszkiewicz, cytowany w komunikacie spółki.

Zapotrzebowanie NKT na miedź rośnie

Zauważono, że zapotrzebowanie NKT na miedź wzrasta wraz z rozbudową zakładów produkcyjnych firmy. Claes Westerlind prezes i dyrektor generalny duńskiej firmy podkreślił, że rozszerzone partnerstwo z KGHM jest ważnym krokiem w zabezpieczeniu długoterminowych dostaw miedzi, które są podstawą zdolności NKT do dostarczania klientom kabli energetycznych.

KGHM to wieloletni zaufany partner

„KGHM jest wieloletnim, zaufanym partnerem NKT, konsekwentnie wykazującym się dobrymi wynikami operacyjnymi i wysoką jakością produkcji. Wzmacniając te relacje, wzmacniamy odporność naszego łańcucha dostaw, zmniejszamy naszą ekspozycję na zmienne warunki rynkowe i zapewniamy stabilne podstawy dla dalszego rozwoju NKT” - dodał cytowany w komunikacie Westerlind.

KGHM Polska Miedź S.A. jest producentem miedzi z własnymi zasobami mineralnymi, kopalniami, zakładami wzbogacania rud i zakładami metalurgicznymi, produkującym miedź zarówno w postaci katod, jak i walcówki miedzianej.

NKT projektuje, produkuje i instaluje rozwiązania w zakresie kabli niskiego, średniego i wysokiego napięcia umożliwiające przesył energii. NKT ma centralę w Danii i zatrudnia 6 tys. osób. Firma jest notowana na Nasdaq Copenhagen; w 2024 r. osiągnęła przychody w wysokości 3,3 mld euro.