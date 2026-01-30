Odowłanie prezesa KGHM

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź odwołała ze składu zarządu XII kadencji prezesa Andrzeja Szydło oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych Piotra Stryczka, podała spółka. Jednocześnie rada delegowała swojego członka - Remigiusza Paszkiewicza - do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych na okres do czasu rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych na te stanowiska, jednakże nie dłużej niż na trzy miesiące.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)