Zakupy offline, smartfon online

Z badania Kantar na zlecenie GS1 Polska wynika, że na telefonie podczas zakupów konsumenci najczęściej sprawdzają promocje (76 proc.) lub konsultują decyzję zakupową z bliskimi (70 proc.). Kolejne 61 proc. robi zdjęcia produktów, 56 proc. wykorzystuje smartfon do płatności mobilnych, a 53 proc. porównuje ceny w innych sklepach i czyta opinie o produktach. Z listy zakupowej zapisanej w telefonie korzysta co drugi konsument.

Reklama

Jednocześnie 66 proc. ankietowanych uważa się za świadomych konsumentów, a 60 proc. regularnie sprawdza informacje na opakowaniach.

Kody QR coraz bardziej popularne

„Powszechne korzystanie ze smartfonów sprawia, że również kody QR stają się coraz bardziej popularne. Badanie pokazuje, że aż 82 proc. Polaków zetknęło się z kodami QR i wie, do czego one służą – to wzrost o 18 pkt proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem” - zauważyli autorzy badania.

Jak dodali, zalety tej technologii dostrzega 61 proc. respondentów, a 57 proc. deklaruje chęć skanowania kodów w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach. Kolejne 58 proc. zeskanowało kod QR z opakowania produktu, aby dowiedzieć się o nim więcej, podczas gdy rok wcześniej było to 34 proc.

Badanie przeprowadził Kantar na zlecenie GS1 w listopadzie 2025 r.; objęło 1000 Polaków w wieku 18-70 lat.

GS1 to - jak samo informuje - międzynarodowe stowarzyszenie not-for-profit, które rozwija system standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych, np. kodów kreskowych. GS1 posiada lokalne organizacje członkowskie w 120 krajach i skupia ponad 2 miliony uczestników, w tym 49 tys. w Polsce.