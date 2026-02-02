Rada Wierzycieli podjęła uchwałę

Zgodnie z publikacją PKP Cargo Rada Wierzycieli podjęła uchwałę, w której uznała, że „na obecnym etapie odstępuje w swojej opinii od wyrażenia jednoznacznie pozytywnego bądź negatywnego stanowiska o planie restrukturyzacyjnym”. Rada zgłosiła również zastrzeżenie do jego treści oraz zwraca się do sędziego-komisarza o zobowiązanie zarządcy spółki do jego uzupełnienia.

Reklama

„Jednocześnie Rada Wierzycieli rekomenduje przeprowadzenie ponownej dyskusji na temat Propozycji Układowych z członkami poszczególnych grup interesów, ponieważ propozycje w ich obecnym kształcie niosą ze sobą istotne ryzyko braku akceptacji ze strony wierzycieli, jednak z zastrzeżeniem, że opinia nie przedstawia stanowiska członków Rady Wierzycieli w zakresie ewentualnej akceptacji bądź braku akceptacji Propozycji Układowych” - podała spółka.

Zwolnienia grupowe w PKP Cargo

Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki, a zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki, w efekcie czego zatrudnienie spadło o 3665 pracowników. W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 pracowników i na koniec ub.r. spółka zatrudniała ponad 8 tys. osób.

Spółka ma czas do 27 lutego

PKP Cargo na złożenie ostatecznej treści propozycji układowych ma czas do 27 lutego 2026 r. Plan restrukturyzacyjny spółki złożono do sądu pod koniec czerwca 2025 r. Jak informowano wówczas, jeśli zaplanowane działania zostaną skutecznie wdrożone, w 2031 r. możliwe będzie osiągnięcie zysku EBITDA na poziomie ok. 1,296 mld zł. Plan zakłada m.in. stabilizację sytuacji finansowej w krótkim okresie poprzez działania nakierowane na optymalizację przepływów pieniężnych, renegocjację zobowiązań finansowych, redukcję kosztów oraz zwiększenie przychodów, m.in. poprzez rozwój współpracy z kluczowymi klientami. Ma też zakładać model spłaty zadłużenia wynoszącego blisko 3 mld zł.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-procentowym udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze – 54,91 proc. W listopadzie 2025 r. udział Grupy PKP Cargo w przewiezionej masie towarowej wyniósł 30,3 proc.

Wyniki finansowe PKP Cargo

PKP Cargo w trzecim kwartale 2025 r. wypracowało 7,5 mln zł zysku i 36,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej. Zgodnie z informacjami spółki w okresie dziewięciu miesięcy 2025 r. firma przeznaczyła na inwestycje 304,2 mln zł, czyli mniej o 42,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2024 r. Przeznaczone były one na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy i przeglądy okresowe taboru).

Odszkodowanie od Skarbu Państwa

23 grudnia 2025 r. PKP Cargo pozwało Skarb Państwa na 1,522 mld zł. Spółka żąda odszkodowania za wykonanie tzw. decyzji węglowej Prezesa Rady Ministrów z lipca 2022 r., nakazującej przewoźnikowi transport węgla kupionego za granicą przez PGE Paliwa oraz Węglokoks. W 2024 r. ówczesny zarząd PKP Cargo ogłosił, że wykonanie tzw. decyzji węglowej wiązało się ze szkodą dla przewoźnika, który musiał porzucić komercyjne i rentowne zlecenia i skierować tabor do bałtyckich portów, gdzie oczekiwał na importowany węgiel.