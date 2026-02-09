Wzrost kursu akcji InPost

W piątek na zamknięciu holenderskiej giełdy, czyli Euronext Amsterdam, cena za akcję InPostu wyniosła 13,33 euro. W poniedziałek na otwarciu parkietu kurs firmy urósł do 15 euro, a ok. południa za akcję spółki płacono już 15,1 euro. To wzrost o 13,5 proc. wobec kursu zamknięcia.

Sprzedaż wszystkich akcji InPostu

W poniedziałek InPost poinformował, że zawarł porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji spółki przez konsorcjum firm. Znalazły się w nim: fundusze zarządzane przez Advent International, L.P. i podmioty stowarzyszone (Advent),FCWB LLC – spółka zależna w całości należąca do FedEx Corporation (FedEx), A&R Investments Ltd. (A&R) i PPF Group (PPF).

InPost przekazał, że konsorcjum wyceniło kurs jednej akcji na 15,6 euro, a wartość wszystkich walorów na 7,8 mld euro. Zakończenie transakcji planowane jest na drugą połowę 2026 r., a w jej efekcie Advent oraz FedEx mają posiadać po 37 proc. udziałów, A&R - 16 proc., a PPF - 10 proc.

Wyjaśniono, że po finalizacji transakcji InPost i FedEx zawrą na warunkach rynkowych umowy, które umożliwią obu spółkom „wykorzystanie ich komplementarnych kompetencji oraz wspólnej wizji rozwoju”. Ma to być osiągnięte m.in. przez: połączenie globalnej sieci FedEx, obejmującej 3 mln klientów korporacyjnych oraz 225 mln odbiorców na całym świecie z siecią paczkomatów InPostu. Grupa InPost na koniec trzeciego kwartału 2025 roku dysponowała blisko 90 tys. punktów out-of-home, w tym niemal 57 tys. paczkomatami i ponad 33 tys. punktów PUDO w 9 krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia).

Spółka może stać się liderem rynku europejskiego

Analityk XTB Kamil Szczepański ocenił, że wycena akcji InPostu, proponowana przez konsorcjum, jest korzystna z perspektywy akcjonariusza. „Jest to cena z premią względem ostatnich wycen oraz znacznie powyżej średnich wycen spółki z ostatnich lat, kiedy kurs oscylował w okolicach 10–12 euro" - zauważył w cytowanym przez PAP Biznes komentarzu.

Według Szczepańskiego konsorcjum może dać spółce możliwość stania się liderem nie tylko polskiego, ale też europejskiego rynku, do czego InPost ewidentnie aspiruje, a fundusz Advent i holding PPF to podmioty wyspecjalizowane w spółkach podobnych do InPostu: przedsiębiorstwach logistycznych i e-commerce z potencjałem wzrostu.

Niskie ryzyko regulacyjne

Analityk XTB zwrócił też uwagę, że w innych krajach takie przejęcie mogłoby budzić obawy o tendencje monopolistyczne z powodu połączenia z FedExem. Tłumaczył jednak, że w Polsce regulacje mające ograniczać takie zjawiska pozostają za standardami krajów rozwiniętych. Wskazał, że dlatego ryzyko regulacyjne w przypadku InPostu jest znikome.

Czy Rafał Brzoska utraci kontrolę nad założoną przez siebie spółką?

„Pewne obawy może budzić też rozkład kapitału w planowanym konsorcjum, w którym pozycję dominującą mają FedEx i fundusz Advent. W komunikatach podkreśla się, że spółka ma kontynuować działalność pod przewodnictwem Rafała Brzoski, ale w biznesie nic nie jest na zawsze” - ocenił Szczepański.

Jego zdaniem istnieją scenariusze, w których obecny szef InPostu Rafał Brzoska utraci kontrolę nad założoną przez niego spółką. „Nie byłby to przypadek odosobniony – sam Advent już wcześniej doprowadził do zbliżonej »wymiany« po przejęciu spółki Sapiens International” - dodał Szczepański.

Konsorcjum zamierza ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji InPostu „tak szybko, jak to możliwe”, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Warunkiem dojścia wezwania do skutku będzie osiągnięcie progu nabycia przez Oferenta nie mniej niż 80 proc. wszystkich akcji InPostu oraz uzyskanie niezbędnych zgód regulacyjnych, w tym także organów antymonopolowych.

O otrzymaniu wstępnej propozycji przejęcia wszystkich akcji spółki, InPost informował w pierwszym tygodniu stycznia. Dodał wówczas, że powołany został specjalny zespół złożony z członków rady nadzorczej i zarządu InPostu, który miał przeanalizować wszystkie aspekty potencjalnej transakcji.

Obecny rozkład akcjonariuszy w InPoscie

Obecnie głównymi akcjonariuszami InPostu są: PPF Group (28,75 proc.), A&R Investments, wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski (12,49 proc.), Advent International Corporation (6,50 proc.) oraz Norges Bank (5,01 proc.). Poniżej progu 5 proc. pakiety akcji InPostu ma m.in. szereg polskich funduszy inwestycyjnych.

InPost oferuje rozwiązania logistyczne dla branży e-commerce w Europie. W trzecim kwartale 2025 r. wolumen paczek obsłużonych przez InPost wyniósł 351,5 mln, co oznacza wzrost o 34 proc. rok do roku.