Paczkomaty są praktycznie wszędzie. Instalowane są przy, urzędach, stacjach benzynowych, sklepach, a nawet w szczerym polu. Teraz, dzięki modelowi franczyzy paczkomat InPostu może stanąć też na twojej działce. Ile właściciele działek mogą zarobić na udostępnieniu kilki metrów działki? Czy to się opłaci?

Franczyza paczkomatów InPost. Jak to działa?

Model franczyzowy firmy InPost zakłada, że paczkomaty firmy mogą być umieszczone na terenie prywatnych działek. Firma podpisze umowę udostępnienia teren, za co właściciel terenu dostanie odpowiednie stałe wynagrodzenie. Propozycja InPostu jest szczególnie atrakcyjna dla właścicieli działek w strategicznych lokalizacjach, takich jak działki przy sklepach czy stacjach benzynowych, ponieważ stawki wynajmu różnią się w zależności od lokalizacji.

Szczególnie atrakcyjne działki dla paczkomatu InPostu to miejsca o dużym natężeniu ruchu. Za takie działki stawki będą najwyższe. Jednak nie tylko miejsce ma znaczenie.

Warunki jakie muszą spełniać działki

Aby nasza działka mogła być zakwalifikowana do programu franczyzowego musi spełniać określone kryteria, z których trzy mają kluczowe znaczenie. Warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania paczkomatu jest to, aby maszyna była w zasięgu sieci komórkowej. Drugim istotnym warunkiem jest dostępność klientów i kurierów do maszyny prze całą dobę siedem dni w tygodniu. Kolejny to dostępność do źródła zasilania elektrycznego. Inne to minimalna powierzchnia udostępnionej działki, która wynosi 4 metry kwadratowe, oraz odpowiednie oświetlenie i zabezpieczenie terenu.

Jakie stawki płaci Inpost? To zależy

Umowa franczyzowa przewiduje wynagrodzenia dla właściciela udostępnionej działki, jednak ich stawki różni się znacząco. Wszystko zależy od oceny potencjału rynkowego, czy teren jest atrakcyjny dla operatora. Najwyższe stawki przewidziane są dla terenów w miastach i miejscach o dużym natężeniu ruchu, a najniższe dla terenów wiejskich.

Miesięczna stawka za miejsce minimum 4 metry kwadratowe terenu w małej miejscowości to 100 do 200 zł miesięcznie. W średnich miastach właściciele działek mogą liczyć na 300 do 600 zł miesięcznie, natomiast w dużych aglomeracjach do 1000 zł miesięcznie. Oznacza to, że za najlepiej płatne miejsca w dużych miastach właściciele działek mogą zainkasować rocznie nawet 12 tys. zł.

Źródło: Business Insidera