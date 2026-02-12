BMW ogłasza akcję serwisową

Samochodowy potentat z Bawarii poinformował, że w Niemczech akcja serwisowa dotyczyć będzie ponad 28,5 tys. pojazdów. Nie podano jeszcze dokładnej liczby aut przeznaczonych do wycofania na całym świecie ani kosztów akcji. Branżowy portal kfz-Betrieb podał informację o łącznej liczbie 575 tys. samochodów. Chodzi o auta wyprodukowane w latach 2020-2022, które mają mieć wadliwy rozrusznik.

Czego dotyczy usterka?

Jak ostrzega producent, przy intensywnym użytkowaniu może dochodzić do nadmiernego zużycia elektromagnesu rozrusznika. Może to utrudnić lub całkowicie uniemożliwić uruchomienie pojazdu, a jednocześnie stwarza ryzyko zwarcia i miejscowego przegrzania rozrusznika. W najgorszym przypadku może to doprowadzić do pożaru podczas jazdy. Dlatego BMW zaleciło właścicielom samochodów wyprodukowanych w latach 2020-200, by nie pozostawiali pojazdów bez nadzoru przy pracującym silniku.

Jakie modele BMW mogą mieć wadliwe rozruszniki?

Według informacji producenta potencjalnie wadliwe rozruszniki ma 17 modeli samochodów, m.in. 2‑Coupé, różne warianty serii 3, 4 i 5, 6 Gran Turismo, X4, X5, X6 oraz Z4.