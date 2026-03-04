Co się zmienia?

Obecnie kupując używany rower, telefon, meble czy sprzęt sportowy od osoby prywatnej (nie na fakturę) za więcej niż 1000 zł, masz obowiązek zapłacić 2 proc. podatku PCC i złożyć deklarację. Od 2026 roku ten limit ma zostać podniesiony do 3000 zł. Podwyżka limitu to odpowiedź na inflację i realny wzrost cen używanych rzeczy, dzięki czemu wyższy próg zwolnienia nie będzie karał kupujących za nabywanie droższych przedmiotów używanych

Koniec z "podatkiem od smartfona". Rewolucja w limitach PCC

Do tej pory każdy zakup przedmiotu używanego powyżej 1000 zł wiązał się z obowiązkiem zapłaty 2 proc. podatku do fiskusa. W dobie inflacji ten limit stał się absurdalny - przekraczał go niemal każdy lepszy laptop czy średniej klasy rower. W 2026 roku ustawodawca poszedł po rozum do głowy: nowy limit zwolnienia z PCC wynosi 3000 zł. Oznacza to, że jeśli kupisz od sąsiada lub przez internet przedmiot za 2900 zł, nie musisz składać żadnych dokumentów ani płacić podatku. To realna oszczędność czasu i pieniędzy.

Kupno używanego auta poniżej 3 tys. zł. Czy też jesteś zwolniony?

Tak, nowy limit 3000 zł dotyczy wszystkich rzeczy ruchomych, w tym samochodów, motocykli i przyczep. Jeśli uda Ci się kupić starszy samochód za kwotę nieprzekraczającą 3000 zł, nie musisz już składać deklaracji PCC-3. Pamiętaj jednak, że przy większości transakcji samochodowych limit ten nadal będzie przekraczany - wtedy masz dokładnie 14 dni na rozliczenie się z fiskusem.

Uwaga na wartość rynkową! Fiskus nie patrzy tylko na cenę z umowy

To najważniejszy punkt, na którym "wykładają się" kupujący podczas kontroli skarbowej. Podatek PCC (lub zwolnienie z niego) liczy się od wartości rynkowej, a nie od ceny, którą wpiszesz na umowie lub przelejesz sprzedawcy. Jeśli kupisz od znajomego okazyjnie flagowego smartfona za 2000 zł, ale jego rynkowa wartość (wg cenników skarbówki) wynosi 3500 zł - wpadasz w obowiązek podatkowy. W takim scenariuszu musisz złożyć deklarację i zapłacić 2 proc. od kwoty 3500 zł. Zaniżanie cen na umowach to najprostsza droga do mandatu karnego-skarbowego w 2026 roku.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Projekt ma wejść w życie w 2026 roku, a doniesienia medialne sugerują, że zmiany mogą zacząć obowiązywać jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Jak uniknąć kary? 14 dni na Twój ruch

Mimo wyższego limitu, zasady dotyczące terminów pozostają bezlitosne. Jeśli kupiłeś przedmiot, którego wartość rynkowa przekracza 5000 zł:

Masz 14 dni od daty zakupu na złożenie deklaracji PCC-3. Możesz to zrobić wygodnie przez e-Urząd Skarbowy bez wychodzenia z domu. Podatek wynosi 2 proc. wartości rynkowej przedmiotu.

Brak zgłoszenia transakcji powyżej limitu jest traktowany jako wykroczenie skarbowe. W 2026 roku, dzięki automatyzacji systemów bankowych, fiskus znacznie łatwiej wyłapuje przelewy na wysokie kwoty, które nie mają pokrycia w złożonych deklaracjach.

