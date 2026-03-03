Nowy bon ciepłowniczy 2026. Ile pieniędzy trafi do Twojego portfela?

Wysokość wsparcia w ramach nowego programu osłonowego nie jest jednolita dla wszystkich. Kwota dopłaty została ściśle powiązana z ceną ciepła, jaką dyktuje Twój lokalny dostawca lub spółdzielnia mieszkaniowa. Maksymalna wypłata, na jaką mogą liczyć gospodarstwa domowe, to aż 3500 zł. Jest to świadczenie jednorazowe, mające na celu zniwelowanie skutków drożyzny energetycznej w nadchodzącym sezonie grzewczym 2026/2027. Zasada jest prosta: im droższe ciepło w Twoim regionie, tym wyższy bon otrzymasz. Przykładowo, jeśli cena netto za 1 GJ (gigadżul) energii mieści się w przedziale od 170 do 200 zł, wysokość wsparcia wyniesie 1000 zł. Przy jeszcze wyższych stawkach u dostawców, kwota ta rośnie, aż do wspomnianego limitu 3500 zł. Dolna granica wypłaty to 20 zł, co oznacza, że program ma objąć jak najszerszą grupę odbiorców dotkniętych podwyżkami.

Kryterium dochodowe i zasada "złotówka za złotówkę"

W 2026 roku zasady przyznawania bonu ciepłowniczego opierają się na sztywnych progach dochodowych, które różnią się w zależności od typu gospodarstwa domowego. W przypadku osób mieszkających samotnie, miesięczny dochód netto nie może przekroczyć kwoty 3 272,69 zł, natomiast w gospodarstwach wieloosobowych próg ten wynosi 2 454,52 zł na każdą osobę. Kwoty te są kluczowe, ponieważ to od nich zależy, czy dana rodzina otrzyma pełną wysokość wsparcia, która w zależności od okoliczności może wynieść od 1000 zł do nawet 3500 zł. Bardzo istotnym elementem systemu jest zastosowanie mechanizmu "złotówka za złotówkę", który zapobiega nagłemu wykluczeniu osób zarabiających nieco powyżej wyznaczonych limitów. Dzięki tej zasadzie, jeśli Twój dochód przekroczy dopuszczalne kryterium, nie tracisz prawa do pomocy całkowicie, a jedynie otrzymujesz świadczenie pomniejszone o kwotę tego przekroczenia. Przykładowo, jeśli dochód na osobę jest wyższy o 100 zł względem progu, kwota przysługującego bonu zostanie zredukowana o te 100 zł. Należy jednak pamiętać o dolnej granicy opłacalności - bon nie zostanie wypłacony, jeżeli wyliczona w ten sposób kwota wsparcia byłaby niższa niż 20 zł. Aby ubiegać się o te środki, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy lub miasta w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Warto jednak wcześniej, po 20 czerwca, sprawdzić lokalne komunikaty, ponieważ przyznanie bonu w danym regionie jest ściśle powiązane z aktualnymi cenami ciepła systemowego publikowanymi przez Ministerstwo Energii.

Kluczowy warunek - sprawdź cenę ciepła u swojego dostawcy

Nie każdy automatycznie otrzyma pieniądze. Najważniejszym warunkiem wejścia do programu jest cena ciepła w taryfie, z której korzystasz. Aby ubiegać się o bon ciepłowniczy, cena energii u Twojego dostawcy musi przekraczać 170 zł/GJ netto. Jeśli mieszkasz w regionie, gdzie stawki są niższe, wniosek zostanie odrzucony. Jest to mechanizm, który ma kierować fundusze tam, gdzie koszty ogrzewania są najbardziej drastyczne i realnie zagrażają budżetom domowym, prowadząc do tzw. ubóstwa energetycznego.

Terminy składania wniosków o bon ciepłowniczy

Największą pułapką nowego programu jest kalendarz. Choć pieniądze mają pomóc w ogrzaniu domów zimą, nabór wniosków odbędzie się w samym środku lata. Dokumenty będzie można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. To bardzo krótkie okno czasowe, a po jego zamknięciu szansa na otrzymanie 3500 zł bezpowrotnie przepadnie. Wnioski będzie można składać na dwa sposoby: tradycyjnie w formie papierowej w urzędzie gminy lub miasta, a także znacznie szybciej - przez internet. Formularze elektroniczne będą dostępne na platformie ePUAP oraz w aplikacji mObywatel. Warto przygotować się wcześniej, sprawdzając aktualną taryfę swojego dostawcy ciepła, by w lipcu sprawnie dopełnić formalności.

Dodatkowe wsparcie dla seniorów 60 plus

Warto również śledzić zapowiedzi dotyczące dodatkowych programów osłonowych. Rząd planuje wprowadzenie specjalnych mechanizmów dla osób powyżej 60. i 65. roku życia, które mogą być najbardziej narażone na nowe opłaty emisyjne (system ETS2). Bon ciepłowniczy to dopiero pierwszy krok w szerokiej strategii ochrony najsłabszych przed skutkami transformacji energetycznej w 2026 roku.

Średnia cen ciepła sieciowego oraz prognozowana dostępność dopłat w podziale na województwa 2026

Zgodnie z danymi płynącymi z rynków energii oraz lokalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych na marzec 2026, sytuacja w Polsce jest mocno zróżnicowana. Wysokość Twojego bonu ciepłowniczego zależy bezpośrednio od taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) dla danego dostawcy w Twoim regionie. Oto zestawienie średnich cen ciepła sieciowego oraz prognozowaną dostępność dopłat w podziale na województwa.

Województwa z najwyższymi cenami (Szansa na bon do 3500 zł)

W tych regionach infrastruktura ciepłownicza oparta jest w dużej mierze na surowcach importowanych lub starszych jednostkach węglowych, co przy wysokich cenach uprawnień do emisji CO2 wywindowało stawki powyżej progu 200 zł/GJ.

Województwo zachodniopomorskie: Średnie ceny oscylują wokół 215-230 zł/GJ. Mieszkańcy Szczecina i Koszalina mają największą szansę na maksymalne kwoty wsparcia.

Województwo pomorskie: W Trójmieście i mniejszych miastach regionu ceny przekroczyły 210 zł/GJ. Tu bon ciepłowniczy będzie kluczowy dla domowych budżetów.

Województwo podlaskie: Wysokie koszty logistyki paliw sprawiły, że ceny w Białymstoku i okolicach utrzymują się na poziomie 205-220 zł/GJ.

Województwo warmińsko-mazurskie: Średnia cena to ok. 210 zł/GJ. Tu również większość wniosków o 3500 zł powinna zostać rozpatrzona pozytywnie.

Województwa w strefie średnich cen (Bon ok. 1000-2000 zł)

Tutaj ceny stabilizują się w przedziale 175–200 zł/GJ. Mieszkańcy tych regionów spełniają ustawowy wymóg "minimum 170 zł/GJ", ale ich dopłaty będą bliższe środkowym stawkom programu.

Województwo mazowieckie: Warszawa i aglomeracja warszawska notują średnio 185-195 zł/GJ.

Województwo łódzkie: Stabilizacja na poziomie 180-190 zł/GJ.

Województwo lubelskie: Ceny w regionie to średnio 188 zł/GJ.

Województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz i Toruń mieszczą się w przedziale 180-195 zł/GJ.

Województwo dolnośląskie: Wrocław i Legnica utrzymują stawki w okolicach 190 zł/GJ.

Województwo lubuskie: Średnia cena w marcu 2026 to ok. 185 zł/GJ.

Województwa z najniższymi cenami (Ryzyko braku dopłaty)

W tych regionach, dzięki nowoczesnym ciepłowniom, spalarniom odpadów lub lepszemu dostępowi do źródeł OZE, ceny są najniższe. Jeśli cena w Twojej konkretnej gminie spadnie poniżej 170 zł/GJ netto, bon ciepłowniczy nie zostanie przyznany.

Województwo śląskie: Rozbudowana sieć i specyfika regionu pozwalają utrzymać ceny w granicach 170-175 zł/GJ. Niektóre gminy mogą nie załapać się na wsparcie.

Województwo małopolskie: W Krakowie ceny wahają się wokół 172-178 zł/GJ. Wiele zależy od indywidualnej taryfy lokalnego MPEC.

Województwo wielkopolskie: Poznań dzięki inwestycjom w biomasę i termomodernizację utrzymuje jedne z niższych stawek w kraju (ok. 170-175 zł/GJ).

Województwo podkarpackie: Średnia cena to ok. 174 zł/GJ.

Województwo świętokrzyskie: Region ten notuje jedne z najniższych stawek, średnio ok. 171 zł/GJ.

Województwo opolskie: Ceny w granicach 172 zł/GJ.

Ważna uwaga dla mieszkańców bloków

Jeśli mieszkasz w bloku, cenę za 1 GJ netto znajdziesz na rozliczeniu rocznym od spółdzielni lub wspólnoty. Pamiętaj, że liczy się cena netto (bez VAT). Jeżeli Twoja administracja wynegocjowała stawkę niższą niż 170 zł, bon Ci nie przysługuje, nawet jeśli Twoje ogólne rachunki za mieszkanie wzrosły.

