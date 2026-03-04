Elektrownia słoneczna na Pomorzu Zachodnim

Gigantyczna farma fotowoltaiczna powstanie w Sidłowie, w połowie drogi między Koszalinem a Szczecinem. Jej moc zainstalowana wyniesie aż 722 MW, co oznacza, że teoretycznie mogłaby zasilić nawet 400 tys. gospodarstw domowych.

Faktyczna produkcja zależy oczywiście od warunków pogodowych. Obecnie (4 marca) moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wynosi 25 921 MW. Teoretycznie wystarczyłoby to na pokrycie całkowitego zapotrzebowania w danej chwili, jednak aktualna generacja (stan na godz. 9) wynosi 7 979 MW. To efekt umiarkowanie słonecznego dnia. Należy również pamiętać, że moce z fotowoltaiki są niedostępne po zmroku.

Budowa farmy rusza. Większej nie ma w całej Europie

Jak podaje inwestor, belgijska firma Virya Energy, budowa farmy ma rozpocząć się „w ciągu kilku tygodni”. Przedsiębiorstwo poinformowało o przejęciu projektu od spółki Optima Wind, która do tej pory zajmowała się uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń dla PV Sidłowo.

- W ciągu ostatnich sześciu lat rozwinęliśmy projekty Sidłowo i Kikowo II od etapu od etapu greenfield do uzyskania wszystkich pozwoleń, przyłączenia do sieci i gotowości do realizacji. Jesteśmy dumni, że dzięki wsparciu Virya Energy i EBOR możemy nadal odgrywać kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski, współpracując obecnie z silnymi międzynarodowymi partnerami, którzy podzielają naszą długoterminową wizję i zaangażowanie – komentuje Jean-Claude Moustacakis, dyrektor generalny Optima Wind.

Jak duża będzie elektrownia w Sidłowie?

Elektrownia powstanie na powierzchni 265,6 ha. To trzykrotnie więcej niż Łazienki Królewskie w Warszawie. Z perspektywy turysty farma będzie „wyłaniać się” i towarzyszyć w drodze przez kilkanaście minut.

Kolejne liczby są jeszcze ciekawsze. Na wspomnianej powierzchni ustawione zostaną aż 414 284 panele fotowoltaiczne. Dla porównania typowa instalacja domowa to 10–15 paneli. To pokazuje skalę projektu.

Po otwarciu będzie to prawdopodobnie największa elektrownia słoneczna w Europie. Obecnie największą moc zainstalowaną – 605 MW – ma instalacja Witznitz Solar Farm w Niemczech, znajdująca się na terenie dawnej kopalni odkrywkowej. Podobne, a nawet większe projekty planowane są w Niemczech, Hiszpanii i Rumunii.

Pierwsza elektrownia wpięta do sieci wysokiego napięcia

Sidłowo, ze względu na generowaną moc, zostanie podłączone do sieci wysokiego napięcia 400 kV, zarządzanej przez Polskie Sieci Energetyczne (PSE). To pierwsza farma fotowoltaiczna w Polsce, która zostanie wpięta do takiej sieci.