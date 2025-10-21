rozwiń >

Już wszystko jasne. Tyle wyniesie płaca minimalna w 2026 roku. Oto kwoty brutto i netto

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce od 1 stycznia 2026 roku zostało ustalone na:

  • Miesięczne wynagrodzenie minimalne (brutto): 4806 zł. W porównaniu do roku 2025 (4666 zł brutto), oznacza to wzrost o 140 zł.
  • Minimalna stawka godzinowa (brutto): 31,40 zł W porównaniu do roku 2025 (30,50 zł brutto), oznacza to wzrost o 0,90 zł.
  • Szacowana kwota netto (na rękę): Dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynagrodzenie minimalne netto (na rękę) ma wynieść około 3605 - 3606 zł.

Stawki te będą obowiązywać przez cały rok kalendarzowy 2026. Podsumowując, płaca minimalna w Polsce w 2026 roku została ustalona na 4806 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 31,40 zł brutto. Zmiany te obowiązują od 1 stycznia 2026 roku i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2025 roku będą jedyną podwyżką w tym roku.

Szczegóły dotyczące płacy minimalnej 2026

Wzrost płacy minimalnej względem 2025 roku to 140 zł brutto miesięcznie oraz 0,90 zł brutto na godzinę. Pracownik zatrudniony na umowie o pracę otrzyma około 3605 zł netto ("na rękę"), przy standardowych kosztach uzyskania przychodu i bez uczestnictwa w PPK. Pracownicy do 26 lat objęci ulgą PIT-0 mogą otrzymać netto około 3900–4000 zł. Dla zleceniobiorców, np. przy 160 godzinach pracy, stawka 31,40 zł brutto na godzinę daje netto orientacyjnie około 3800-4000 zł, w zależności od składek.

Płaca minimalna - kogo dotyczy i skutki podwyżki

Podwyżka obejmuje około 3 miliony pracowników, w tym pracowników etatowych, zleceniobiorców objętych minimalną stawką oraz osoby zatrudnione sezonowo. Nowa płaca minimalna powoduje wzrost kosztów pracy dla pracodawców, wraz ze zwiększeniem składek i świadczeń powiązanych z minimalnym wynagrodzeniem. Wyższe wynagrodzenie wpływa na podwyższenie m.in. podstawy preferencyjnego ZUS (do około 1441,80 zł), maksymalnej odprawy przy zwolnieniach grupowych (do około 72 090 zł) oraz dodatków za pracę w nocy, przestoje i urlopy.

Ważne informacje praktyczne o płacy minimalnej 2026

Pracodawcy nie muszą czekać na wnioski od pracowników – 1 stycznia 2026 roku to data obowiązywania nowych kwot, a pracodawcy mają obowiązek dostosować wynagrodzenia i podpisywać aneksy do umów, jeśli dotychczasowe płace były niższe od 4806 zł brutto. Podwyżka nie obejmuje osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek (B2B) ani pracujących na umowę o dzieło. Za niewypłacenie minimalnej kwoty grożą kary do 30 tysięcy złotych oraz obowiązek wypłaty wyrównań z odsetkami.

Podsumowanie ekonomiczne i opinie

Eksperci oceniają podwyżkę jako kompromis i stabilizujący krok rządu, choć związki zawodowe postulowały wyższą kwotę minimalnej płacy, powyżej 5000 zł brutto. Dla pracowników o najniższych dochodach jest to realny wzrost wynagrodzeń przekraczający prognozowaną inflację, natomiast dla niektórych pracodawców, zwłaszcza mikro i małych firm, oznacza to wzrost kosztów zatrudnienia.

Płaca minimalna 2026 - ile na rękę?

Od stycznia 2026 roku płaca minimalna wyniesie 4806 zł, a to oznacza wzrost o 140 zł brutto, czyli około 100 zł więcej "na rękę" (netto).

Podstawy prawne

  • Ustawa z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 roku (Dz.U. 2025, poz. 1242).
  • Komunikaty Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rady Dialogu Społecznego.
