Powiało optymizmem w zalewie złych informacji o tym, że nasze krajowe firmy przejmowane są przez zagraniczne koncerny. Tym razem mamy do czynienia z odwrotnym trendem. Spółka WP Holding, która jest właścicielem popularnych platform turystycznych ,takich jak Wakacje.pl i Nocowanie.pl, kupuje 100 proc. udziałów niemieckiego giganta, Invia Group SE Działającego na kilku europejskich, rynkach, poza Niemcami także Austrii, Czechach, Słowacji i Polsce. Zarządza takimi markami jak Ab-in-den-Urlaub.de, Fluege.de oraz Travelplanet.pl – poinformował PAP.

Jaka jest skala przejmowanego przez Polaków niemieckiego biznesu?

Tylko w ubiegłym roku Invia Group SE wysłała na wakacje zagraniczne ponad 2 mln turystów, wygenerowała 183 mln euro przychodów ze sprzedaży. Licząc w złotówkach to około 780 mln złotych.

W ocenie WP Holding przejęte marki zapewnią dostęp do kompleksowej oferty turystycznej, obejmującej zarówno podróże krajowe, jak i zagraniczne. Łączna wartość sprzedawanych usług turystycznych to ponad 2,5 mld euro. Po sfinalizowaniu transakcji, której wartość jest szacowana na ponad miliard złotych, polska firma będzie obecna na dziewięciu europejskich rynkach.

Kiedy transakcja zostanie sfinalizowana?

Zanim obie strony dobiją targu, konieczne jest jeszcze uzyskanie zgód polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz chińskiego regulatora, ponieważ Invia Group była dotychczas własnością CITIC Europe Holding i Rockaway Capital. WP Holding podkreśla, że ostateczna kwota zakupu może wzrosnąć w zależności od sytuacji finansowej przejmowanej firmy w dniu zakończenia transakcji.

- W przypadku uzyskania zgód regulatorów, wg naszych danych, będzie to największa inwestycja polskiej, niepaństwowej spółki w Niemczech i piąta największa zagraniczna transakcja M&A takiej spółki w historii. Dzięki skali rynków zachodnioeuropejskich i potencjale wzrostu regionu CEE powstanie jedna z największych grup turystycznych w Europie — powiedział cytowany w komunikacie PAP prezes WP Holding, Jacek Świderski, który wskazuje, że jest to największe zagraniczne zaangażowanie polskiej firmy prywatnej w Niemczech. - To ważny moment w rozwoju WP, bo po raz pierwszy w naszej historii większość przychodów i zysków będzie generowana przez działalność turystyczną – dodaje Świderski.

Czy WP Holding zamieni się w branżowego giganta?

Jak podaje Euromonitor, rynek turystyczny w Europie jest wart około 600 miliardów euro i wciąż rośnie.