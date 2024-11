Nie mieli pieniędzy na pensje

Już w lutym w serwisie GoWork.pl, pracownicy Active MG skarżyli się, że firma zalega z wypłatą pensji. - Nie dostałam wynagrodzenia za przepracowany miesiąc. Pracodawca broni się tym, że musi opłacić czynsz za lokal i rachunki za światło – brzmiała jedna z wypowiedzi cytowana przez portal infotuba.pl

W marcu, zaczęli się skarżyć klienci. - Niestety sklep nie oddaje pieniędzy za brak towaru. Są mi winni czterysta złotych. Od dwóch tygodni zero odzewu. Pismo już poszło do rzecznika – to kolejny wpis na GoWork.pl

Już dwa lata temu Active MG weszła na równię pochyłą

Kielecka spółka w tarapatach była od dłuższego czasu. Wyniki finansowe Active MG za rok 2022 wykazały spadek przychodów o blisko 58 procent w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając wartość 9,8 mln złotych. Firma poniosła także stratę netto w wysokości 7 mln zł, co pogłębiło jej problemy. W obliczu tak znaczących trudności, Active MG nie zdołała przetrwać na konkurencyjnym rynku.

W połowie roku do kieleckiego sądu trafiły wnioski o ogłoszenie upadłości spółki. Na ich podstawie Sąd Rejonowy w Kielcach wydał decyzję, kończącą historię polskiej sieci sklepów sportowych. Na początku października urząd skarbowy w Kielcach poinformował o umorzeniu postępowania dotyczącego niewyegzekwowanych zobowiązań finansowych spółki. To oznacza co oznacza zakończenie działalności polskiej marki.

Koniec Active MG po dwudziestu sześciu latach

Znana z największych centrów handlowych sieć znika z krajowego rynku po dwudziestu sześciu latach. To smutny ostatni rozdział historii polskiej, firmy która swój start w branży sportowej rozpoczęła w 1998 roku. To właśnie wtedy spółka otworzyła swój pierwszy sklep w centrum Kielc. W 2008 roku firma rozpoczęła handel w internecie. Ten rok napisał smutny, ostatni rozdział historii Active MG.

To już fala bankructw w Polsce

Jak wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w Polsce rośnie liczba bankructw. W trzech pierwszych kwartałach 2024 roku odnotowano aż 331 przypadków upadłości firm. To wzrost o 10 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Najwięcej bankructw dotknęło przedsiębiorców z branży przemysłowej oraz handlowej, którzyzmagają się z trudnościami wynikającymi z wysokich kosztów operacyjnych i zmieniających się preferencji konsumentów.