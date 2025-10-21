Wniosek o wycięcie drzewa - co musisz sprawdzić?

Na początek trzeba zmierzyć obwód drzewa lub krzewu. Obwód pnia drzewa mierzymy na wysokości 5 cm od ziemi. Jeśli będzie on mniejszy niż 50 cm to nie potrzebujemy zezwolenia – niezależnie od gatunku drzewa, który chcemy usunąć. W innym przypadku obowiązują następujące zasady:

obwód pnia na wys. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego.

- w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.

- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli na podstawie powyższych pomiarów okaże się, że obwód przekracza dozwolone wartości, oznacza to, że aby usunąć drzewo potrzebne jest zezwolenie. Aby złożyć o nie wniosek należy dodatkowo zmierzyć obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm (będzie potrzebny do uzupełnienia wniosku).

Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:

ma kilka pni – należy zmierzyć obwód każdego z nich,

– należy zmierzyć obwód każdego z nich, nie ma pnia – należy zmierzyć obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Jeżeli chodzi o krzewy należy obliczyć powierzchnię, którą zajmuje krzew lub krzewy rosnące w skupisku. Jeśli będzie to mniej niż 25 m², nie potrzebujemy zezwolenia na ich usunięcie.

Wniosek o wycięcie drzewa lub krzewu 2025 - wzór

Jak złożyć wniosek o wycięcie drzewa lub krzewu?

osobiście,

wysłać pocztą,

złożyć przez ePUAP.

Jak złożyć wniosek online?

Od 27 stycznia 2024 wnioski o wycie drzewa gminy zobowiązane są przyjąć także online. W tym przypadku potrzebny będzie profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany.

Aby wysłać wniosek przez ePUAP trzeba:

Kliknąć przycisk Wyślij pismo ogólne.

Zalogować się na swój profil zaufany.

Zalogować się na swoim koncie - profilu zaufanym.

Wypełnić pismo zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na stronie.

Następnie kliknąć Dalej, a potem Podpisz i Wyślij pismo.

Gdzie złożyć wniosek o wycięcie drzewa 2025?

Wniosek należy złożyć do odpowiedniego ze względu zamieszkania urzędu miasta lub gminy.

Jeśli drzewa lub krzewy mają być usuwane z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków to wniosek należy złożyć do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.

Wyjątek stanowią drzewa lub krzewy rosnące na nieruchomości będącej własnością gminy. Wówczas wniosek należy złożyć do starostwa, a gdy gminą jest miasto na prawach powiatu, wniosek składamy do urzędu marszałkowskiego.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o wycięcie drzewa?

W ciągu 21 dni od otrzymania wniosku urząd powinien przysłać urzędnika, który sprawdzi zgłoszone drzewo i wyda zezwolenie.

Ważne: Jeśli w ciągu 6 miesięcy od wizyty urzędnika drzewo nie zostanie wycięte, wniosek o wycinkę należy złożyć jeszcze jeszcze raz.

Kto powinien złożyć wniosek o wycięcie drzewa?

Wszystkie powyższe zasady związane z wycinaniem drzew dotyczą:

przedsiębiorców

spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych

osób fizycznych, którym urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia.

Wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu może złożyć:

właściciel nieruchomości,

dzierżawca, najemca – jeśli ma zgodę właściciela nieruchomości,

właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Kiedy nie jest potrzebna zgoda właściciela na wycięcie drzewa?

Zgoda właściciela nie jest potrzebna kiedy wniosek składa:

spółdzielnia mieszkaniowa,

wspólnota mieszkaniowa, w której nieruchomością wspólną zarządza zarząd,

zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,

użytkownik wieczysty nieruchomości,

posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędący jednym z wymienionych wcześniej podmiotów.

Co muszą zrobić spółdzielnie i wspólnoty przed złożeniem wniosku?

Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, zanim złożą wniosek o wycięcie drzewa lub krzewu, muszą wykonać dodatkowe czynności:

spółdzielnia musi poinformować o zamiarze złożenia wniosku członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,

musi poinformować o zamiarze złożenia wniosku członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, wspólnota musi poinformować członków o zamiarze złożenia wniosku i udzielić co najmniej 30 dni na zgłaszanie uwag. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może być złożony w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Kiedy nie trzeba składać wniosku o wycięcie drzewa lub krzewu?

Nie potrzebujemy zezwolenia, jeśli m.in.: