48 samolotów wielozadaniowych F-16C/D Block 52+ stanowi obecnie podstawę polskiego lotnictwa bojowego, odpowiadając m.in. za większość patroli i misji związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej.

Amerykańskie samoloty dotarły do Polski w latach 2006-2008; stanowiło to de facto początek rewolucji, której celem ma być całkowite przezbrojenie polskiego lotnictwa bojowego z poradzieckiego na zachodni sprzęt.

W tym tygodniu doczekamy się komunikatu w sprawie modernizacji polskich F-16

Obecnie polskie F-16, nazywane „Jastrzębiami”, zbliżają się jednak do wieku, w którym konieczne staje się tzw. MLU, czyli Mid-life Update – gruntowna modernizacja sprzętu, tak by był dostosowany do współczesnych wyzwań i był gotów do służby przez następne lata.

O spodziewanym w tym tygodniu - najprawdopodobniej w środę - zawarciu wartej ok. 4 mld dol. umowy na modernizację samolotów informowały PAP pod koniec ub. tygodnia źródła w resorcie obrony; jako pierwszy informację podał portal Defence24.

Szef MON został zapytany o te doniesienia w niedzielę podczas konferencji prasowej po próbie generalnej przed zaplanowaną na Święto Wojska Polskiego w piątek defiladą wojskową.

- Myślę, że będę miał w tym tygodniu bardzo dobrą informację dotyczącą Sił Powietrznych, modernizacji F-16 - powiedział. Jak mówił, „to wielki wydatek, wielka inwestycja, ale przede wszystkim wielka potrzeba”. - Nasze F-16 mają już swoje lata (...), tym bardziej ta modernizacja jest potrzebna - zaznaczył.

Polski przemysł zaangażowany w modernizację samolotów F-16

Wicepremier dodał, że „to będzie wyzwanie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, bo o nim też myślimy”. Uroczyste zawarcie umowy, jak wskazują nieoficjalne informacje, najprawdopodobniej odbędzie się w bydgoskich Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2, które już są zaangażowane w różne bieżące prace przy polskich F-16.

Dokładny zakres modernizacji, jak i wartość kontraktu, nie są jeszcze znane; z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że będzie to ok. 4 mld dol. Umowę ws. udzielenia Polsce przez USA gwarancji kredytowej takiej właśnie wysokości Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał pod koniec lipca.

Gwarancja kredytowa ze strony Stanów Zjednoczonych udzielona będzie w ramach programu Foreign Military Financing i wyniesie – jak przekazał MON – 4 mld dol. Środki zostaną przeznaczone na modernizację polskich Sił Zbrojnych.

Zgodę na modernizację polskich F-16 wydał w październiku ub.r. Departament Stanu USA. Na mocy tej decyzji polskie myśliwce w konfiguracji F-16C/D Block 52+ mogą zostać podniesione do standardu Viper (Block 72), a ustalona wówczas maksymalna cena modernizacji określana była na 7,3 mld dol. Standard Viper oparty jest na wielu rozwiązaniach zastosowanych w dużo nowocześniejszych samolotach F-35 - 32 dwie takie maszyny dopiero dotrą do Sił Powietrznych w Polsce, choć polscy piloci rozpoczęli już szkolenia w USA.