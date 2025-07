Reklama

Instruktorzy F-35 – nowa misja dla polskich pilotów

Jak poinformował 21 lipca Sztab Generalny, kolejna grupa polskich pilotów ukończyła kurs pilota na F-35A. To nie koniec przygody z Husarzem, jak określany jest w Polsce ten samolot V generacji. Nowi absolwenci kursu „Transition” wchodzą teraz na wyższy poziom – przygotowanie do roli instruktorów. To oznacza, że już wkrótce to właśnie oni będą kształcić kolejnych pilotów F-35, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Polsce. To ogromny krok w kierunku samodzielności operacyjnej i rozwijania kompetencji w kraju.

Polska inwestuje nie tylko w sprzęt, ale przede wszystkim w ludzi. Program szkolenia przewiduje przeszkolenie łącznie 24 pilotów. Pierwsi z nich rozpoczęli trening jeszcze w 2023 roku, a kolejne grupy będą trafiać do USA w ramach rotacji.

Czas na techników – ruszyło szkolenie obsługi naziemnej F-35

W tym tygodniu rozpoczęło się także szkolenie pierwszej grupy techników, którzy będą odpowiedzialni za obsługę naziemną F-35 w Polsce. To właśnie ci specjaliści będą dbać o sprawność „latających komputerów”, diagnozować usterki i przeprowadzać codzienne przeglądy sprzętu wartego miliony dolarów. Ich wiedza i precyzja będą miały bezpośredni wpływ na gotowość bojową samolotów.

To pierwsza tego typu kadra w Polsce, wysyłana za granicę z myślą o przyszłościowych potrzebach Sił Powietrznych. Ich szkolenie to jeden z kluczowych elementów przygotowań do przyjęcia F-35 w kraju – technicy będą stanowić fundament codziennej pracy z tymi zaawansowanymi maszynami.

2,8 miliarda dolarów za 32 samoloty. Polska płaci, by mieć przewagę

W 2020 roku Polska zawarła kontrakt na dostawę 32 samolotów F-35A w wersji Block 4, czyli z najnowszymi usprawnieniami technologicznymi (tzw. Technology Refresh 3 – TR-3). Każdy z samolotów kosztuje około 87,3 miliona dolarów za sztukę, a łączna wartość kontraktu z dodatkowymi silnikami serwisem itp. to około 4,6 miliarda dolarów.

To ogromna inwestycja, ale eksperci podkreślają: F-35 to nie tylko samoloty, to kompletny system walki przyszłości. Dzięki zaawansowanym czujnikom, integracji danych i zdolności do działań w środowisku wielodomenowym, F-35 mogą zmieniać przebieg bitwy zanim ta się zacznie.

F-35 coraz bliżej polskiego nieba

Husarze trafią do baz w Łasku i Świdwinie, zastępując przestarzałe Su-22 i MiG-29. Nowoczesna flota F-35 Husarz, wsparta przez wyszkolonych pilotów i techników, ma stać się nowym filarem polskiej obrony powietrznej i przeciwwagą dla zagrożeń ze wschodu.