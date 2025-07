Największa estakada na tym odcinku drogi ekspresowej S7, która w znacznej części budowana jest w technologii nasuwania podłużnego, będzie miała 1589 m długości. Brakujący odcinek trasy budowany w tej technologii jest coraz krótszy. Zgodnie z zapowiedziami wykonawcy, moment połączenia ma nastąpić w sierpniu.

Nasuwanie segmentów

Budowa estakady w technologia nasuwania segmentów to niezmiernie skomplikowany proces. Na pierwszym etapie prac przygotowywany jest specjalnie zaprojektowany dla danego odcinka segment. Na specjalnym stanowisku prefabrykacji w specjalnym szalunku układa się zbrojenie, które następnie jest zalewane jest betonem. Tak przygotowany segment za pomocą siłowników wysuwany jest z prędkością od 7 do 10 cm na minutę na podpory estakady za pomocą stalowej konstrukcji zwanej awanbek, która zapobiega zgięciu lub złamaniu nasuwanego elementu. Operacja wysuwania jednego elementu trwa do 6 godzin.

Mistrzejowice – Nowa Huta kluczowy fragment na trasie z Krakowa do Warszawy

Pod Krakowem trwają prace budowlane na 5-kilometrowym fragmencie obwodnicy Krakowa. W tym roku GDDKiA planuje udostępnić 2 km drogi między węzłami Grębałów i Nowa Huta, a w przyszłym kolejne 3 km od węzła Mistrzejowice do węzła Grębałów.

Największym wyzwaniem inżynierskim na brakującym odcinku trasy ekspresowej S7 łączącym Warszawę z Krakowem jest budowa węzła Mistrzejowice. Trasa składa się z dwóch części. Od węzła Mistrzejowice trasa biegnie przez silnie zurbanizowany teren Nowej Huty. Na prawie 5 km miejskiej części trasy powstają dwa węzły – Mistrzejowice i Grębałów.

