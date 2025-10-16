Rekordowe wpływy z podatku Belki

Resort finansów nie ma powodów do narzekania. W 2024 roku wpływy z podatku Belki sięgnęły 10,559 mld zł – o 16,4 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy do budżetu wpłynęło 9,069 mld zł. W porównaniu z 2022 rokiem wzrost jest wręcz imponujący – aż o 83,6 proc., bo wtedy wpływy wyniosły zaledwie 5,752 mld zł.

Ekonomista Marek Zuber z Akademii WSB przypominał, że właśnie w 2022 roku inflacja zaczęła przyspieszać, a wraz z nią ruszyły podwyżki stóp procentowych. – O ile banki od razu podniosły oprocentowanie kredytów, to z lokatami zwlekały. Polacy wciąż trzymali ogromne kwoty na rachunkach bieżących, co nie przynosiło im realnych zysków, ale generowało podatek – tłumaczyła jakiś czas temu ekspert.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2024 roku z tytułu zryczałtowanego podatku od odsetek do kasy państwa trafiło 7,368 mld zł, a z podatku od dochodów z papierów wartościowych i instrumentów finansowych – 3,191 mld zł. To więcej, niż przewidywała sama nowelizacja budżetu: odpowiednio 6,002 mld zł i 3,158 mld zł.

Ruszyło trzęsienie ziemi w dziedziczeniu. Rewolucyjna zmiana w spadkach i darowiznach
Polityczne obiecanki-cacanki

Temat zniesienia podatku Belki wraca jak bumerang. W kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska obiecywała, że danina zniknie przynajmniej do kwoty 100 tys. zł. Miało być prosto: kwota wolna i koniec z opodatkowaniem drobnych oszczędności.

Rzeczywistość okazała się mniej efektowna. Zamiast prostego rozwiązania pojawił się nowy instrument – Oszczędnościowe Konto Inwestycyjne (OKI). Ma ruszyć w drugiej połowie 2026 roku.

Według założeń, zyski z inwestycji do 100 tys. zł nie będą opodatkowane. W tym 25 tys. zł będzie można ulokować w bezpiecznych formach – lokatach lub obligacjach. Gdy wartość inwestycji przekroczy próg 100 tys. zł, podatek spadnie poniżej 1 proc.

Pozorna korzyść

Brzmi dobrze, ale eksperci studzą entuzjazm. Opodatkowanie powyżej 100 tys. zł ma być liczone w oparciu o zyski i rentowność papierów skarbowych – średnio od 0,8 do 0,9 proc. Wartość aktywów będzie badana cyklicznie – miesięcznie lub kwartalnie.

Resort finansów szacuje, że w pierwszych trzech latach na konta OKI trafi nawet 100 mld zł. Ale – jak zauważają eksperci – największy problem polskiego rynku inwestycyjnego wcale nie zniknie.

Fundacja Instrat w opinii przywołanej przez PAP przypomina, że dominacja inwestycji w nieruchomości to wciąż największe wyzwanie. – Zrównanie opodatkowania zysków z nieruchomości i kapitału mogłoby ograniczyć tę dysproporcję i poprawić sytuację na rynku mieszkaniowym – podkreślają autorzy raportu.

Tymczasem OKI nie rozwiązuje żadnego z tych problemów.

Właściciele blaszanych garaży w szoku. I nie tylko oni. Urzędy naliczają podatek od nieruchomości. Nowe przepisy już obowiązują!
Tylko dla bogatych

Eksperci Instrat nie mają złudzeń. Ich zdaniem nowe przepisy nie przyniosą korzyści większości Polaków. Dlaczego? Bo wymagają otwarcia specjalnego rachunku inwestycyjnego w instytucji finansowej, co dla przeciętnego oszczędzającego jest mało dostępne.

– To w praktyce opcja unikania podatku dla zamożnych i obytych z rynkiem inwestorów. Nie przyniesie ona realnych korzyści dla osób o średnich dochodach, a jednocześnie uszczupli budżet państwa o setki milionów złotych już w pierwszym roku działania – ocenili eksperci Instrat.

Według prezesa fundacji, Michała Hetmańskiego finalny efekt ulgi odczują głównie najbogatsi. - Obniżenie podatku od zysków kapitałowych raczej nie zwiększy inwestycji. To zbyt słaby bodziec wobec dominującej w Polsce tendencji lokowania kapitału w nieruchomościach – wskazuje Hetmański.

Podobnego zdania jest Katarzyna Szwarc, była pełnomocnik ministra finansów ds. strategii rozwoju rynku kapitałowego.

– Podatek Belki to dziś nieprogresywna, stosunkowo niska stawka. Proponowany system ulg nie wyrównuje dysproporcji. Najwięcej zyskają osoby zamożne, które i tak mają dużą wiedzę o inwestowaniu – mówiła w rozmowie z PAP.

Polacy mają własny sposób

Podatek Belki – obejmujący zyski z lokat, obligacji czy akcji – wynosi dziś 19 proc. i nie uwzględnia żadnej progresji. Ale Polacy, zamiast czekać na łaskę ustawodawcy, zaczęli działać.

Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego, w 2024 roku liczba rachunków, które pozwalają uniknąć podatku Belki, wzrosła o ponad 30 proc. – donosi bizblog.spidersweb.pl.

Wartość środków zgromadzonych na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) i Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) osiągnęła łącznie 34,9 mld zł.

Na koniec 2024 roku liczba kont IKE wyniosła 964,6 tys., a wartość aktywów – 22,8 mld zł. Z kolei liczba kont IKZE – 593,1 tys., a wartość aktywów – 12,1 mld zł. Rok do roku uczestników IKE przybyło o 30,5 proc., a IKZE – aż o 52 proc.

Turbodoładowanie z zastrzeżeniem

– To istne turbodoładowanie, napędzane chęcią ucieczki przed podatkiem Belki – zauważa bizblog.spidersweb.pl. Ale przypomina, że IKE i IKZE to produkty emerytalne, więc aby skorzystać z pełnych korzyści podatkowych, trzeba trzymać się ich zasad.

Podatek Belki nie jest naliczany, dopóki środki pozostają na koncie. A jeśli wypłacone zostaną dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego, inwestor całkowicie unika podatku. Co więcej, wpłaty na IKZE można odliczać od podatku PIT, więc korzyść jest widoczna od razu – w rocznym zeznaniu.

Macie w domu kominek? Jeśli tego nie zrobicie, wlepią wam wielką karę. To nawet kilka tysięcy złotych
Macie w domu kominek? Jeśli tego nie zrobicie, wlepią wam wielką karę. To nawet kilka tysięcy złotych

Zimny prysznic optymizmu

Jednak mimo rekordowych wpłat, eksperci przestrzegają przed nadmiernym entuzjazmem. Jak zauważa bizblog.spidersweb.pl, liczba kont IKE i IKZE łącznie to ok. 1,5 mln. W skali kraju – to niewiele.

Bo ostatecznie ich głównym celem jest zabezpieczenie przyszłej emerytury, a nie ucieczka przed podatkiem. Ulga podatkowa to tylko miły dodatek, nie sposób na szybki zysk.

Polacy znów okazali się sprytniejsi od systemu

Nie znieśli podatku Belki – ale potrafili go ominąć. A fiskus? Wciąż liczy miliardy, choć coraz częściej nie tam, gdzie się ich spodziewa.