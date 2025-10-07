Wrzesień jak z bicza trzasnął, a w październiku trzeba się szykować na pierwsze uderzenia chłodu. Zaraz potem ruszy sezon grzewczy i kolejna odsłona antysmogowej ofensywy. Związane z tym restrykcyjne przepisy obowiązują już w wielu regionach. Wprowadzane są na podstawie uchwał przyjmowanych przez wojewódzkie samorządy. Tym, co je łączy z obowiązującymi w całej Unii regulacjami, są zakazy używania kopciuchów czyli starych pieców na węgiel.

Antysmogowe polowanie na kominki

Od kilku lat w ramach rządowego, dotacyjnego programu Czyste Powietrze trwa wymiana kotłów węglowych na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania, ale niektórzy zapominają, że na czarnej antysmogowej liście są także domowe kominki, które też podlegają wyśrubowanym unijnym przepisom odnoszącym się do emisji spalin pieców. Muszą spełniać standardy określane mianem „ekoprojektu”. Dyrektywa dokładnie opisuje energetyczno-emisyjne wymagania dla źródeł ogrzewania.

Wystarczy montaż odpowiednich filtrów

Na szczęście regulacje nie zawsze wymuszają wymianę kotła lub kominka na nowy. W niektórych przypadkach może się okazać, że wystarczy montaż odpowiednich filtrów, które zapewnią spełnienie i unijnych i wojewódzkich standardów czystości powietrza.

A jeśli nie? Można dostać słoną grzywnę

Co z tymi, którzy starych pieców i kominków nie wymienią czy nie zainstalują filtrów? W takiej sytuacji trzeba się liczyć z karami. Za naruszenie przepisów antysmogowych można dostać mandat w wysokości do 500 zł. Można dostać też słoną grzywnę – 5 tys. zł. I nie jest to jednorazowa opłata, bo kontrolujący, na przykład strażnicy miejscy, mogą grzywnę nakładać z każdą wizytą.

Samorządy idą na wojnę ze smogiem

Terminy wymiany kotłów oraz instalacji filtrów są różne w poszczególnych województwach. W niektórych przepisy obowiązują już od dawna, w innych mieszkańcy mają jeszcze czas na dostosowanie się. Uchwały antysmogowe obowiązują już w Małopolsce, na Śląsku, w województwach opolskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim, także mazowieckim i dolnośląskim.

W województwie lubuskim termin wymiany kotłów oraz instalacji filtrów zacznie obowiązywać od lipca 2027 roku. W województwach warmińsko-mazurskim oraz podlaskim uchwał antysmogowych jak dotąd nie przyjęto.