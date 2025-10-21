- Od Evergrande do długiego spowolnienia
- Kryzys, który trwa w zwolnionym tempie
- Gospodarka bez tąpnięcia, ale z pęknięciami
- Jak chiński kryzys pomógł Europie
- Od nieruchomości do technologii – nowa strategia Pekinu
- Nadchodzące ryzyka
- Podsumowanie:
Od Evergrande do długiego spowolnienia
Jeszcze kilka lat temu chińska gospodarka była przedstawiana jako wzór ekspansji – dominowała w kluczowych branżach: od baterii i fotowoltaiki po samochody elektryczne i sztuczną inteligencję. W 2021 roku świat obiegła jednak informacja o bankructwie Evergrande, jednego z największych deweloperów w kraju.
Upadek Evergrande nie był przypadkiem, lecz efektem pęknięcia ogromnej bańki na rynku nieruchomości. Ceny mieszkań rosły zbyt szybko, popyt zaczął słabnąć, a deweloperzy – zmuszeni do obniżek – stracili płynność finansową. W efekcie powtórzył się scenariusz, który Zachód przeżył w 2007 roku.
Kryzys, który trwa w zwolnionym tempie
Choć można by sądzić, że chiński kryzys był krótkotrwałym epizodem, rzeczywistość wygląda inaczej. Władze w Pekinie zdecydowały się na agresywną interwencję i spowolnienie procesu dostosowawczego. Nie dopuszczono do lawiny bankructw, ale w zamian gospodarka wpadła w stan „kontrolowanego kryzysu”, który trwa do dziś.
Cztery lata po upadku Evergrande ceny mieszkań w Chinach spadły już o około 20% od szczytu i nadal stopniowo się obniżają. Dla porównania – w USA po kryzysie z 2008 roku spadki sięgnęły 30–35% i trwały trzy lata, po czym rynek zaczął się odbudowywać. W Chinach dno wciąż nie zostało osiągnięte.
Gospodarka bez tąpnięcia, ale z pęknięciami
W statystykach PKB kryzys nieruchomościowy nie jest szczególnie widoczny – sektor budowlany wciąż odpowiada za około 6–7% chińskiego PKB. Jednak głębsze spojrzenie, choćby na dane dotyczące produkcji cementu, ujawnia skalę spowolnienia.
Brak gwałtownego spadku tempa wzrostu sprawił, że globalna opinia publiczna nie dostrzega w pełni tego, co dzieje się w chińskiej gospodarce. Tymczasem kryzys nieruchomości ma poważne skutki uboczne – zarówno dla Chin, jak i dla reszty świata.
Jak chiński kryzys pomógł Europie
Spadek aktywności budowlanej oznacza mniejsze zużycie surowców, takich jak cement, stal czy węgiel. W efekcie zmalało też zapotrzebowanie Chin na paliwa kopalne – zwłaszcza gaz ziemny i węgiel. To nieoczekiwanie pomogło Europie, która od 2022 roku zmagała się z kryzysem energetycznym po odcięciu dostaw z Rosji.
Niższy popyt ze strony Chin pozwolił na przekierowanie części dostaw LNG do Europy, łagodząc presję na ceny i pomagając przemysłowi przetrwać najtrudniejszy okres.
Od nieruchomości do technologii – nowa strategia Pekinu
Kryzys nieruchomościowy zachwiał finansami władz lokalnych, które dotąd czerpały znaczną część przychodów ze sprzedaży gruntów i podatków od nieruchomości. W poszukiwaniu nowych źródeł wzrostu, Chiny postawiły na rozwój przemysłu zaawansowanych technologii – baterii, fotowoltaiki, samochodów elektrycznych czy sztucznej inteligencji.
Rozbudowa mocy wytwórczych oraz ekspansja na rynki zagraniczne stały się sposobem na utrzymanie wzrostu. Jednak tak gwałtowny eksportowy zwrot ma swoje konsekwencje – doprowadził do eskalacji napięć handlowych z USA i coraz częstszych działań protekcjonistycznych w Unii Europejskiej.
Nadchodzące ryzyka
Nie wiadomo, jak długo potrwa chiński kryzys nieruchomości i jak się zakończy. Na razie Pekinowi udało się uniknąć recesji i gwałtownego wzrostu bezrobocia, ale dalsze utrzymywanie gospodarki w stanie sztucznej równowagi może być ryzykowne.
Nadmierne inwestycje w przemysł mogą doprowadzić do powstania kolejnej bańki – tym razem w sektorze technologicznym. Nadwyżki mocy produkcyjnych nie oznaczają przewagi konkurencyjnej, lecz często są oznaką przeinwestowania i narastającego długu.
Jeśli globalne rynki ograniczą import z Chin, a krajowe zadłużenie wzrośnie, gospodarka Państwa Środka może stanąć w obliczu prawdziwego kryzysu – z recesją i wzrostem bezrobocia w tle.
Podsumowanie:
Chiński „cud gospodarczy” wciąż trwa, ale coraz bardziej przypomina balansowanie na cienkiej linie. Długotrwały kryzys nieruchomości, ekspansja przemysłowa i napięcia handlowe z Zachodem to elementy układanki, która może zdecydować o przyszłości nie tylko Chin, ale i całej gospodarki światowej.
źródło: Bank Pekao