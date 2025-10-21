Podpisanie Planu Współpracy Międzynarodowej

- To jest niewątpliwie ważny moment dla Europy, świata, dla relacji pomiędzy naszymi państwami – powiedział Kosiniak-Kamysz podczas wtorkowej uroczystości. Jak dodał, od momentu, kiedy Szwecja przystąpiła do NATO, wszystkie działania Sojuszu nabrały zupełnie innego tempa, szczególnie w obszarze Morza Bałtyckiego.

Szwecja jako naturalny partner Polski

Szef MON mówił również o unijnym programie SAFE, z którego Polsce przypaść ma prawie 44 mld euro - najwięcej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. W tym kontekście podkreślił potrzebę realizacji wspólnych zakupów. - My jesteśmy otwarci, uważamy, że Szwecja jest naszym naturalnym partnerem, a my jesteśmy naturalnym partnerem dla Szwecji - ocenił Kosiniak-Kamysz.

- Polska i Szwecja są kluczowymi dla siebie partnerami, są przyjaciółmi, są sojusznikami, na których mogą polegać inne państwa, ale przede wszystkim my nawzajem – podkreślił.

Umowa jest "akceptacją strategii odstraszania i obrony”

Jak powiedział wicepremier, podpisana umowa jest związana z „akceptacją strategii odstraszania i obrony”. - Możemy być jeszcze większymi liderami jako Polska i Szwecja, i w przemyśle obronnym i strategii i bezpieczeństwa, i w działaniach i operacyjności natowskiej – mówił Kosiniak-Kamysz.