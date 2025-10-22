Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków w ramach programu „Ochrona zabytków 2026”, którego celem jest wspieranie działań na rzecz zachowania i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego. Program ma na celu finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych, a także umożliwienie szerszego udostępnienia zabytków społeczeństwu. Obejmuje on zarówno zabytki nieruchome, takie jak budynki i pomniki, jak i zabytki ruchome, w tym dzieła sztuki wymagające zabezpieczenia i utrzymania w dobrym stanie technicznym.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z programu „Ochrona zabytków 2026”?

W ramach programu można ubiegać się o środki finansowe na dofinansowanie następujących zadań:

  • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji;
  • wykonanie projektu budowlanego, opracowanie programu prac konserwatorskich, sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich wraz z dokumentacją i niezbędnymi badaniami konserwatorskimi w zakresie koniecznym do przeprowadzenia prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, których konieczność wykonania powstała w wyniku powodzi;
  • refundacja prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku, co jest możliwe po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu „Ochrona zabytków 2026”?

O środki finansowe w ramach programu „Ochrona zabytków 2026” ubiegać się mogą:

  • osoby fizyczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • inne jednostki organizacyjne.

Warunkiem koniecznym jest bycie właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadanie takiego zabytku w trwałym zarządzie. Ponadto, podmioty ubiegające się o dotację muszą posiadać siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Polski.

O środki finansowe z programu „Ochrona zabytków 2026” nie mogą natomiast ubiegać się:

  • państwowe instytucje kultury,
  • szkoły publiczne,
  • uczelnie wyższe,
  • uczelnie artystyczne.
Ile wynosi dotacja z programu „Ochrona zabytków 2026”?

Budżet programu „Ochrona zabytków” na rok 2026 został ustalony na 201,6 miliona złotych. Środki te zostaną rozdysponowane w dwóch głównych pulach: 171 381 250 złotych przeznaczono na wydatki w trybie konkursowym, natomiast 30 243 750 złotych zarezerwowano dla zadań rozpatrywanych w trybie rezerwy Ministra. Wysokość przyznawanych dotacji uzależniona jest od charakteru i skali planowanych działań i może wynosić od 25 tysięcy do nawet 5 milionów złotych.

Kiedy i jak składać wnioski o dotację z programu „Ochrona zabytków 2026”?

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów:

  • do 5 listopada 2025 r. – na prace konserwatorskie planowane do przeprowadzenia w roku 2026;
  • do 31 marca 2026 r. – na refundację prac konserwatorskich przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.