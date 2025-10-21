Kiedy ZUS wypłaca emerytury?

Emerytury z ZUS standardowo wypłacane są w:

  • 1 dzień miesiąca,
  • 5 dzień miesiąca,
  • 6 dzień miesiąca,
  • 10 dzień miesiąca,
  • 15 dzień miesiąca,
  • 20 dzień miesiąca,
  • 25 dzień miesiąca.

Co w sytuacji, gdy termin wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy?

Jeśli dzień wypłaty emerytury lub renty wypada w sobotę, niedzielę bądź inny dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS realizuje przekazanie świadczenia wcześniej – maksymalnie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym planowany termin. W przypadku wypłat dokonywanych za pośrednictwem poczty, środki są przekazywane z jeszcze większym wyprzedzeniem.

ZUS przekazuje emerytury i renty w dwóch formach:

  • na konto bankowe – przelew jest realizowany co najmniej jeden dzień roboczy przed ustalonym terminem wypłaty,
  • za pośrednictwem poczty lub innego doręczyciela – środki trafiają do operatora pocztowego zawsze trzy dni robocze przed planowaną datą.

Natomiast w przypadku świadczeń wypłacanych za granicę, za dzień wypłaty uznaje się moment, w którym pieniądze zostają przekazane do banku lub instytucji pośredniczącej odpowiedzialnej za realizację przelewu.

ZUS już wysyła 654 zł. Świadczenie bez względu na wiek
ZUS już wysyła 654 zł. Świadczenie bez względu na wiek

Zobacz również

Emerytury - nowe terminy wypłat w listopadzie 2025

I to właśnie za sprawą układu kalendarza niektórzy uprawnieni do świadczenia otrzymają przelew od ZUS szybciej, a inni w listopadzie nie dostaną go wcale. Terminy wypłat z ZUS na listopad 2025 wyglądają następująco:

  • 5 listopada (środa);
  • 6 listopada (czwartek);
  • 10 listopada (poniedziałek);
  • 14 listopada (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 15 listopada (sobota);
  • 20 listopada (czwartek);
  • 25 listopada (wtorek).

Ci emeryci w listopadzie 2025 bez przelewu z ZUS

W listopadzie 2025 roku część seniorów nie otrzyma przelewu z ZUS. Powodem jest układ kalendarza – 1 listopada przypada w sobotę i dodatkowo jest dniem Wszystkich Świętych, czyli ustawowym dniem wolnym od pracy. W takiej sytuacji ZUS, zgodnie z obowiązującymi zasadami, wypłaci świadczenia wcześniej, czyli 31 października (w piątek). Oznacza to, że osoby z terminem płatności przypadającym na 1. dzień miesiąca dostaną pieniądze jeszcze w październiku, a następny przelew zobaczą dopiero 1 grudnia – po czterech tygodniach przerwy. W praktyce więc seniorzy z tej grupy będą musieli wyjątkowo długo poczekać na kolejną wypłatę.

Seniorzy mogą zostać zmuszeni do zapłaty nawet 1500 zł. Jeśli tego nie zrobią, urząd skarbowy zajmie świadczenie
Seniorzy mogą zostać zmuszeni do zapłaty nawet 1500 zł. Jeśli tego nie zrobią, urząd skarbowy zajmie świadczenie

Zobacz również

Kiedy podwyżka emerytur?

Seniorzy otrzymujący emerytury i renty na kolejne wyższe świadczenia będą musieli poczekać do marca przyszłego roku, kiedy to zaplanowano coroczną waloryzację. Niestety, nie należy spodziewać się dużych podwyżek. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej przyjętej przez rząd 26 września, wskaźnik waloryzacji ma wynieść jedynie 4,88 proc. W praktyce oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł brutto do 1 970,60 zł brutto, czyli zaledwie o nieco ponad 90 zł.