Kiedy ZUS wypłaca emerytury?

Emerytury z ZUS standardowo wypłacane są w:

Reklama

1 dzień miesiąca,

5 dzień miesiąca,

6 dzień miesiąca,

10 dzień miesiąca,

15 dzień miesiąca,

20 dzień miesiąca,

25 dzień miesiąca.

Reklama

Co w sytuacji, gdy termin wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy?

Jeśli dzień wypłaty emerytury lub renty wypada w sobotę, niedzielę bądź inny dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS realizuje przekazanie świadczenia wcześniej – maksymalnie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym planowany termin. W przypadku wypłat dokonywanych za pośrednictwem poczty, środki są przekazywane z jeszcze większym wyprzedzeniem.

ZUS przekazuje emerytury i renty w dwóch formach:

na konto bankowe – przelew jest realizowany co najmniej jeden dzień roboczy przed ustalonym terminem wypłaty,

– przelew jest realizowany co najmniej jeden dzień roboczy przed ustalonym terminem wypłaty, za pośrednictwem poczty lub innego doręczyciela – środki trafiają do operatora pocztowego zawsze trzy dni robocze przed planowaną datą.

Natomiast w przypadku świadczeń wypłacanych za granicę, za dzień wypłaty uznaje się moment, w którym pieniądze zostają przekazane do banku lub instytucji pośredniczącej odpowiedzialnej za realizację przelewu.

Emerytury - nowe terminy wypłat w listopadzie 2025

I to właśnie za sprawą układu kalendarza niektórzy uprawnieni do świadczenia otrzymają przelew od ZUS szybciej, a inni w listopadzie nie dostaną go wcale. Terminy wypłat z ZUS na listopad 2025 wyglądają następująco:

5 listopada (środa);

6 listopada (czwartek);

10 listopada (poniedziałek);

14 listopada (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 15 listopada (sobota);

20 listopada (czwartek);

25 listopada (wtorek).

Ci emeryci w listopadzie 2025 bez przelewu z ZUS

W listopadzie 2025 roku część seniorów nie otrzyma przelewu z ZUS. Powodem jest układ kalendarza – 1 listopada przypada w sobotę i dodatkowo jest dniem Wszystkich Świętych, czyli ustawowym dniem wolnym od pracy. W takiej sytuacji ZUS, zgodnie z obowiązującymi zasadami, wypłaci świadczenia wcześniej, czyli 31 października (w piątek). Oznacza to, że osoby z terminem płatności przypadającym na 1. dzień miesiąca dostaną pieniądze jeszcze w październiku, a następny przelew zobaczą dopiero 1 grudnia – po czterech tygodniach przerwy. W praktyce więc seniorzy z tej grupy będą musieli wyjątkowo długo poczekać na kolejną wypłatę.

Kiedy podwyżka emerytur?

Seniorzy otrzymujący emerytury i renty na kolejne wyższe świadczenia będą musieli poczekać do marca przyszłego roku, kiedy to zaplanowano coroczną waloryzację. Niestety, nie należy spodziewać się dużych podwyżek. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej przyjętej przez rząd 26 września, wskaźnik waloryzacji ma wynieść jedynie 4,88 proc. W praktyce oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł brutto do 1 970,60 zł brutto, czyli zaledwie o nieco ponad 90 zł.