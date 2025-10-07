Zgodnie z przepisami ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728), każda osoba, która posiada radio lub telewizor, ma obowiązek zarejestrowania urządzenia oraz regularnego uiszczania opłat abonamentowych. Przepis ten obejmuje zarówno osoby aktywne zawodowo, jak i emerytów, chyba że należą do grupy uprawnionej do ustawowego zwolnienia. Warto jednak pamiętać, że samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza automatycznego zwolnienia z płacenia abonamentu RTV, co często bywa mylnie interpretowane przez seniorów.

Reklama

Zwolnienie z abonamentu RTV dla osób powyżej 60. roku życia

Jedną z grup uprawnionych do zwolnienia z opłacania abonamentu RTV są osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę, jednak jej wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z roku poprzedniego. W 2024 roku średnie wynagrodzenie wyniosło 8181,72 zł, co oznacza, że z opłat zwolnieni są emeryci otrzymujący świadczenie nie wyższe niż 4090,86 zł. Warto dodać, że próg ten został niedawno podniesiony – wcześniej obowiązywał niższy limit w wysokości 3577,74 zł.

Aby skorzystać ze zwolnienia, seniorzy muszą osobiście zgłosić się do placówki Poczty Polskiej, zabierając ze sobą dowód osobisty oraz dokument z ZUS lub KRUS potwierdzający wysokość otrzymywanej emerytury w danym roku kalendarzowym.

Czy renta rodzinna zwalnia z abonamentu RTV?

Co więc w sytuacji wdów i wdowców, którzy zdecydowali się zrezygnować ze swojej niewysokiej emerytury na rzecz wyższej renty rodzinnej po zmarłym małżonku? Tu pojawia się pewna niejasność. Choć takie osoby formalnie zachowują prawo do emerytury, faktycznie pobierają rentę rodzinną. Problem polega jednak na tym, że renta rodzinna nie została wymieniona wśród świadczeń uprawniających do zwolnienia z obowiązku opłacania abonamentu RTV, co w praktyce może pozbawić je tego przywileju.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, iż nawet osoba, która miała ustalone prawo do emerytury, ale pobierała rentę rodzinną po zmarłym małżonku, nie może zostać zwolniona z opłat abonamentowych. Osoba taka musi bowiem przedstawić Poczcie Polskiej także aktualną wysokość swojej emerytury. Zdaniem krajowej rady nie jest jasne, czy osoba, która ma ustalone prawo do emerytury, ale pobiera rentę rodzinną, jest w stanie wykazać aktualną wysokość emerytury - czytamy w odpowiedzi ministra kultury i dziedzictwa narodowego na zapytanie nr 4949 w sprawie jednoznacznej interpretacji przepisów dotyczących zwolnienia z opłaty za abonament RTV osób z prawem do emerytury, pobierających rentę rodzinną.

Pobierający rentę rodzinną mogą dostać wezwanie do zapłaty za abonament za 5 lat wstecz

Z powyższego wynika, że wdowa lub wdowiec posiadający zarejestrowany odbiornik radiowy bądź telewizyjny, którzy nie opłacali abonamentu, mogą zostać zobowiązani do uregulowania zaległości nawet za ostatnie pięć lat — zgodnie ze stawkami określonymi przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Stawki opłat za abonament RTV (radio i telewizja) w latach 2020-2025

Rok Opłata za 1 miesiąc Opłata za 12 miesięcy 2025 27,30 zł 327,60 zł 2024 27,30 zł 327,60 zł 2023 27,30 zł 327,60 zł 2022 24,50 zł 294 zł 2021 24,50 zł 294 zł 2020 22,70 zł 272,40 zł

Łączna suma zaległego abonamentu RTV za 5 lat

Zakładając, że okres pięciu lat wstecz obejmuje pełne lata 2020-2024, łączna suma zaległego abonamentu RTV wyniesie 1515,60 zł według rachunku:

327,60 zł (za rok 2024) + 327,60 zł (za rok 2023) + 294 zł (za rok 2022) + 294 zł (za rok 2021) + 272,40 zł (za rok 2020) = 1515,60 zł

Kwota ta może trochę się różnić, jeśli w naliczeniu zaległego abonamentu RTV zostaną uwzględnione miesiące 2025 roku.

Czy urząd skarbowy może zająć wynagrodzenie za abonament RTV?

Jeśli zaległości z tytułu nieopłaconego abonamentu RTV nie zostaną uregulowane dobrowolnie, urząd skarbowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Egzekucja może objąć między innymi:

wynagrodzenie za pracę,

emeryturę,

rentę,

rachunek bankowy,

zwrot nadpłaconego podatku.

Podstawą do podjęcia działań jest tytuł wykonawczy wystawiony przez Pocztę Polską, który następnie trafia do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenia dokonywane są automatycznie, bez konieczności uzyskania zgody osoby zadłużonej. W przypadku świadczeń wypłacanych przez ZUS, takich jak emerytury czy renty, wysokość potrąceń uzależniona jest od obowiązujących przepisów dotyczących kwoty wolnej od egzekucji.

Czy wdowia renta uprawnia do zwolnienia z abonamentu RTV?

Renta rodzinna po zmarłym małżonku nie znajduje się wśród świadczeń uprawniających do zwolnienia z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Co więcej, jej pobieranie może spowodować utratę wcześniej przyznanego zwolnienia. Zgodnie z nowymi przepisami możliwe jest równoczesne pobieranie własnej emerytury oraz części świadczenia po zmarłym współmałżonku. Jedno z nich wypłacane jest w pełnej wysokości, a drugie w 15%. Oznacza to, że jeśli wdowa lub wdowiec, korzystający dotąd ze zwolnienia z powodu niskiej emerytury (poniżej 4090,86 zł), po doliczeniu tzw. dodatku wdowiego przekroczy ten próg dochodowy, automatycznie utraci prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Poza seniorami po 60. roku życia, którzy mają ustalone prawo do emerytury, a wysokość ich świadczenia nie przekracza 4090,86 zł, z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są również:

osoby, które ukończyły 75 lat,

osoby zaliczone do I grupy inwalidów,

osoby całkowicie niezdolne do pracy,

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osoby niesłyszące (z całkowitą głuchotą lub obustronnym upośledzeniem słuchu),

osoby niewidome (z ostrością wzroku nieprzekraczającą 15%),

osoby zarejestrowane jako bezrobotne,

osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne,

osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.

Czy będzie zapowiadana likwidacja abonamentu RTV?

10 lipca 2025 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy autorstwa posłów Konfederacji, zakładający całkowite zniesienie obowiązku opłacania abonamentu RTV.

W uzasadnieniu projektu parlamentarzyści argumentują, że media publiczne i tak finansowane są z budżetu państwa oraz z działalności komercyjnej, więc nakładanie dodatkowych opłat na obywateli jest – ich zdaniem – nieuzasadnione. Wskazują przy tym na kilka problemów, takich jak:

upolitycznienie mediów publicznych,

malejąca oglądalność i popularność,

ograniczona oraz nierówna dostępność treści.

Posłowie podkreślają również, że obecny rząd sam zapowiadał likwidację abonamentu, jednak dotąd nie zrealizował tej obietnicy. Jeżeli projekt uzyska większość w Sejmie, zniesienie opłat mogłoby wejść w życie już 1 stycznia 2026 roku.

Podstawa prawna