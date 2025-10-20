Jak wygląda kapsułka z wirusem?

Ma kształt walca, a w środku umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca mieszaninę mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. Jest w niej wirus szczepionkowy. Jak co roku o tej porze preparaty są zrzucane z samolotów w całej Małopolsce. W ten sposób szczepi się przeciwko wściekliźnie lisy.

Nie dotykaj kapsułki i dopuszczaj do nich zwierząt

Takie ostrzeżenie rozesłane sms-em przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa otrzymali wszyscy mieszkańcy Małopolski. Lisie szczepionki będą zrzucane do 24 października.

Służby weterynaryjne apelują do właścicieli domowych czworonogów, aby chronili je przed kontaktem z przynętą, która może okazać się groźna dla ich pupila. Jeśli już pies czy kot na kapsułkę się połakomią, trzeba się zgłosić do weterynarza i zwierzak trafi na obserwację.

Przynęta jest groźna dla ludzi

Co z ludźmi? Przynęty dla lisów nie należy dotykać, podnosić, a tym bardziej kapsułki nie rozłamywać. Znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa.

- W razie kontaktu ze szczepionką należy natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do sanepidu.