Dofinasowanie dotyczy dwóch odcinków. Pierwsza umowa wsparcia inwestycji w wysokości 255 mln zł dotyczy budowy drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Oświęcim. Druga umowa na 153 mln zł przeznaczona jest na rozbudowę S19 na odcinku Sokołów Małopolski Północ - Jasionka. Oznacza to, że z Programu FEnIKS GDDKiA pozyskała na budowę polskich dróg już ok. 7,9 mld zł.

S1 Kosztowy – Oświęcim. Co się zmieni?

Koszt realizacji całego odcinka drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Oświęcim wynosi ponad 1,1 mld zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych to 300 mln zł, 85 proc. tej kwoty (255 mln zł) będzie pochodzić z dofinansowania ze środków UE.

W ramach inwestycji powstanie niemal 13 km drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Kosztowy i Oświęcim. Zadanie przewiduje budowę trzech węzłów drogowych: Kosztowy II, Lędziny i Bieruń. Powstaną także dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Lędziny Wschód i Zachód), a także m.in. obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, estakady, przepusty) oraz niezbędne drogi dojazdowe.

Odcinek Kosztowy – Oświęcim stanowi część ważnej drogi ekspresowej S1 w woj. śląskim, która po zakończeniu realizowanych obecnie inwestycji usprawni przejazd z Katowic do Bielska-Białej i dalej do polsko-słowackiego przejścia granicznego Zwardoń-Skalité.

S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka. Co się zmieni?

Całkowity koszt rozbudowy S19 na odcinku Sokołów Małopolski Północ – Jasionka wynosi ponad 357 mln zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych to 180 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE to 153 mln zł, co oznacza, że unijne dofinansowanie jest na poziomie prawie 43 proc.

Zadanie polega na rozbudowie istniejącego odcinka drogi ekspresowej S19 o dodatkową jezdnię o długości niemal 14 km. Inwestycja przewiduje przebudowę MOP Nienadówka i rozbudowę MOP Stobierna. Powstaną także m.in. obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, estakady, przepusty) oraz niezbędne drogi dojazdowe.

Po zakończeniu rozbudowy S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka w woj. podkarpackim, na całym odcinku drogi ekspresowej S19 między Lublinem a Rzeszowem, kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie. Pozwoli to na dostosowanie tej istotnej trasy do prognozowanego poziomu ruchu.