Zysk Grupy Orlen lepszy niż rok temu

„Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 3 mld 772 mln zł wynik netto Grupy Orlen osiągnął 5 mld 932 mln zł i był wyższy o 3 mld 108 mln zł rok do roku” - przekazał koncern w raporcie giełdowym za I półrocze br.

W komunikacie prasowym Orlen zwrócił uwagę, że Grupa Orlen w drugim kwartale br. niemal podwoiła rok do roku zysk operacyjny EBITDA LIFO, który wyniósł 9,2 mld zł. Przychody wyniosły 60,7 mld zł, a przepływy z działalności operacyjnej 10,5 mld zł. Koncern podał również, że inwestycje w pierwszym półroczu br. wyniosły blisko 14 mld zł i obejmowały strategiczne projekty rozwojowe, wspierające transformację energetyczną.

„Za nami bardzo dobry kwartał, w którym wypracowaliśmy wysokie zyski. Konsekwentnie realizowaliśmy nasze zobowiązania. Przede wszystkim uwolniliśmy cały region od ropy naftowej z Rosji. Skutecznie zamknęliśmy ten rozdział i dziś już wszystkie nasze rafinerie przerabiają surowiec pochodzący z innych rejonów świata. Zwiększamy bezpieczeństwo, kontynuując wielkie inwestycje w energetyce” - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie koncernu.

Segment "Energy" kolejny raz mocną pozycją grupy Orlen

Jak podkreślił, efektem tych działań są kolejne wiatraki na pierwszej w Polsce farmie wiatrowej na Morzu Bałtyckim, skąd w przyszłym roku popłynie czysta energia elektryczna.

„Niezależnie od prowadzonych inwestycji w centrum naszych działań pozostają klienci, którym oferowaliśmy najtańszą od trzech lat energię” - dodał Fąfara. Zaznaczył też, że „od lipca 7 mln Polaków oraz instytucje użyteczności publicznej otrzymują niższe o prawie 15 proc. rachunki za gaz, co oznacza nawet 1000 zł oszczędności w skali roku”. „Prowadzimy biznes odpowiedzialnie, utrzymując zaufanie rynku” – oświadczył prezes Orlenu.

Odnosząc się do wyników poszczególnych segmentów, Orlen podał, że w raportowanym okresie wyższy o 4,5 mld zł rok do roku zysk EBITDA na poziomie 3,5 mld zł uzyskał segment Upstream&Supply. Łączna średnia produkcja węglowodorów wyniosła tam w tym czasie 182 tys. kboe/d, z czego ponad 70 proc. stanowił gaz, wydobywany głównie z norweskich i polskich złóż, natomiast blisko 30 proc. stanowiła ropa naftowa i LNG.

Jak ocenił Orlen, wysoki przerób ropy oraz dobre otoczenie makroekonomiczne w rafinerii, pomimo spadku marż, miały kluczowe znaczenie dla wyniku EBITDA LIFO na poziomie 2,2 mld zł, który osiągnął segment Downstream. Według niego „jednocześnie nadal utrzymywało się trudne otoczenie rynkowe dla petrochemii”. W drugim kwartale br. rafinerie Grupy Orlen przerobiły 9,8 mln ton ropy – o 5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Orlen zwrócił uwagę, że „ponownie mocną pozycję potwierdził segment Energy”, który dzięki realizowanym inwestycjom wypracował zysk EBITDA na poziomie 2,2 mld zł, wyższy o 368 mln zł rok do roku. Na wynik ten - jak wskazał koncern - miała wpływ głównie zwiększona dystrybucja gazu i energii elektrycznej oraz wyższa sprzedaż ciepła. Łączna moc zainstalowana w Grupie Orlen wyniosła 6,2 GWe, z czego w odnawialnych źródłach energii wzrosła o 0,6 GW rok do roku. W tym czasie wyprodukowano 3,8 TWh energii elektrycznej, jak podkreślił koncern, więcej o 27 proc. rok do roku.

Orlen podał, że EBITDA segmentu Consumers&Products wyniosła w drugim kwartale br. 2 mld zł i była wyższa o 363 mln zł wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Koncern przypomniał, że zgodnie z jego nową strategią, segment ten integruje obecnie sprzedaż nośników energii: gazu, energii elektrycznej oraz paliw do odbiorców końcowych. Koncern podał jednocześnie, że wzrosła tam sprzedaż gazu i energii elektrycznej, w tym o ponad 70 proc. na rynku elektromobilności.

Akcjonariusze grupy Orlen mogą spodziewać się wypłaty dywidend

„Omawiając nasze wyniki należy zwrócić szczególną uwagę na dobrą kontrybucję każdego z segmentów. To potwierdzenie odporności naszego modelu biznesowego na zmienność na rynkach oraz ich sezonowość. Wysokie przepływy z działalności operacyjnej wspierają realizację projektów inwestycyjnych oraz naszą politykę dywidendy” - podkreśliła Magdalena Bartoś, wiceprezes Orlenu ds. finansowych.

Dodała, że 1 września Orlen wypłaci akcjonariuszom dywidendę, najwyższą w historii. Dywidenda za 2024 r. wyniesie 6 zł na jedną akcję, a na jej wypłatę spółka przeznaczy prawie 7 mld zł. Dniem dywidendy był 14 sierpnia br.

Jak poinformował w czwartek Orlen, spółka ta w I półroczu br. wypracowała zysk netto na poziomie 1 mld 739 mln zł przy wyniku osiągniętym w tym samym okresie rok wcześniej, który wyniósł wtedy 1 mld 140 mln zł.

Rosnąca stabilność i brak dostaw ze wschodu

Odnosząc się do priorytetowych działań, Orlen podkreślił, że koncern inwestuje w bezpieczeństwo energetyczne Polski i całego regionu. Zaznaczył przy tym, że w czerwcu zakończył ostatni kontrakt na dostawy surowca ze wschodu. „To oznacza, że Orlen i cały region nie jest już związany z rosyjskimi podmiotami żadnymi umowami na dostawę ropy naftowej. Obecnie w rafineriach Orlen przetwarzany jest surowiec z Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, Morza Północnego, Afryki oraz obu Ameryk” - oświadczył koncern.

Orlen zwrócił uwagę, że w minionych miesiącach ukończył rozbudowę Terminalu Gazu Płynnego w Szczecinie, dzięki czemu osiągnął on przepustowość 400 tys. ton LPG rocznie. Jak podał koncern, systematycznie rozwijana jest tam także krajowa produkcja gazu. Zapowiedział też, że inwestując w nowoczesne technologie, przeznaczy niemal 2 mld zł pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy na budowę kolejnych dwóch instalacji wodorowych.

Orlen przypomniał, że wykorzystanie przez koncern wodoru, a także gazu ziemnego lub ich mieszanek w dowolnych proporcjach w pełni zautomatyzowanym procesie zapewnia innowacyjna technologia Multifuel, której komercjalizację Grupa Orlen rozpoczęła jako pierwsza na świecie.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.