Ceny paliw w Polsce

Średnie ceny paliw na stacjach w Polsce wskazują na utrzymującą się stabilizację na rynku detalicznym. Jednak dane z rynku hurtowego sygnalizują rosnące prawdopodobieństwo podwyżek, szczególnie w przypadku benzyn.

Na koniec lipca średnie ceny detaliczne na stacjach wynoszą odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 - 5,89 zł/l, bezołowiowej 98 - 6,67 zł/l, oleju napędowego - 6,05 zł/l i autogazu - 2,71 zł/l. To oznacza, że w przypadku wszystkich paliw średnie ceny były symboliczne niższe niż przed tygodniem.

Gdzie jest najtaniej, a gdzie jest najdrożej?

Na podstawie aktualnych danych dla wszystkich województw zauważalne są wyraźne różnice w cenach detalicznych poszczególnych paliw.

Ceny benzyny 95 wahają się od 5,72 zł/l (woj. pomorskie) do 6,04 zł/l (mazowieckie). Przy czym najtańsze województwa to: pomorskie (5,72 zł), dolnośląskie (5,77 zł), śląskie i łódzkie (5,80 zł), a najdroższe województwa to mazowieckie (6,04 zł), kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie (6,01 zł), świętokrzyskie (6,02 zł).

Ceny ON są generalnie wyższe niż benzyny i kształtują się w przedziale 5,92 zł (woj. pomorskie) - 6,20 zł (warmińsko-mazurskie). Najniższe ceny występują w województwach pomorskim - 5,92 zł/l, lubuskim - 5,94 zł/l, łódzkim - 5,98 zł, najwyższe ceny w warmińsko-mazurskim - 6,20 zł, mazowieckim i kujawsko-pomorskim - 6,17 zł i podlaskim - 6,14 zł.

Ceny autogazu mieszczą się między 2,61 zł/l (śląskie) a 2,86 zł/l (zachodniopomorskie). Tu najtańsze województwa to śląskie (2,61 zł), małopolskie i pomorskie (2,62 zł), warmińsko-mazurskie (2,63 zł), natomiast najdroższe województwa to zachodniopomorskie (2,86 zł), lubelskie i lubuskie (2,79 zł), mazowieckie i podlaskie (2,78 zł).

Ceny benzyny - prognoza

W okresie 4-8 sierpnia prognozujemy podwyżki cen benzyny (średnio do 3 - 5 gr/l) oraz stabilizację cen diesla i autogazu na poziomach:

benzyny Pb95- 5,93 zł/l,

Pb98 - 6,70 zł/l,

oleju napędowego - 6,05 zł/l

autogazu - 2,71 zł/l.

Rynek ropy naftowej

Ceny październikowej serii kontraktów na ropę Brent po chwilowym wzroście w rejon 73 USD/bbl powróciły w okolice 71,60 USD/bbl. W skali tygodnia ropa Brent podrożała niecałe 4 USD/bbl.

Nieco wyższe ceny ropy to efekt obaw o podażową stronę globalnego rynku ropy naftowej wobec zapowiedzi nałożenia przez USA sankcji na Rosję oraz taryf celnych na głównych odbiorców rosyjskiej ropy naftowej czyli Indie i Chiny.

Z drugiej strony 3 sierpnia spotkanie 8 krajów OPEC+ i oczekiwania dalszego zwiększenia podaży ropy naftowej we wrześniu. Kraje te realizowały od 2023 roku dobrowolne cięcia produkcji wielkości 2,2 mln bbl/d, a od marca tego roku zaczęły systematycznie zwiększać wydobycie. Jeśli zapadnie decyzja o zwiększeniu we wrześniu produkcji o 548 tys. bbl/d to cykl zwiększania wydobycia i wycofywania się z dobrowolnych cięć produkcji dobiegnie końca

W dalszym ciągu w europejskim hubie ARA utrzymuje się niski poziom zapasów diesla i oleju opałowego. W ostatnim tygodniu zapasy diesla i oleju opałowego spadły 1,3%. Poziom zapasów jest 17% niższy niż przed rokiem i jednocześnie najniższy od stycznia 2024 roku

(ISBnews/ Reflex)