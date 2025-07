Cała nowa droga ekspresowa S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko będzie miała długość 87 km. Jej budowa podzielona jest na siedem zadań. Trzy z nich mają być zakończone pod koniec trzeciego kwartału 2027 r., natomiast cała droga ma być gotowa w 2033 roku.

Reklama

Jednym z trzech odcinków, które mają być oddane do użytku za dwa lata jest fragment trasy S8 od węzła Jordanów Śląski do węzła Łagiewniki Zachód o długości ok. 11,2 km.

/> />

Odcinek Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód

Za realizację zadania Jordanów Śląski - Łagiewniki odpowiada firma Budimex. Pozwolenie na budowę tego odcinka Wojewoda Dolnośląski wydał 9 lipca br. Projekt realizowany jest w formule „Projektuj i Buduj”. Wartość kontraktu wynosi 355,6 mln zł, a zakończenie inwestycji planowane jest na trzeci kwartał 2027 roku.

Zakres inwestycji na odcinku Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód

Odcinek Jordanów Śląski – Łagiewniki Zachód zostanie poprowadzony po zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 8, przez tereny gmin Jordanów Śląski i Łagiewniki.

Zakres prac obejmuje budowę dwóch węzłów drogowych: Łagiewniki Północ oraz Łagiewniki Zachód. Pierwszy z nich, Łagiewniki Północ, połączy nowa S8 z drogami krajowymi nr 8 i 39. Drugi, Łagiewniki Zachód, połączy S8 z drogą wojewódzką nr 384.

W ramach inwestycji powstaną także dwa mosty pełniące również funkcję przejść dla zwierząt, cztery wiadukty nad trasą ekspresową, trzy wiadukty w ciągu drogi ekspresowej oraz sześć przepustów ekologicznych.

Droga zostanie wykonana w przekroju dwujezdniowym (2×2), o oznacza, że na każdej z dwóch jezdni kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w z pasem awaryjnym. Przewidziana jest też rezerwa pod trzeci pas, co umożliwi w przyszłości dostosowanie trasy do rosnącego natężenia ruchu.

Siedem zadań na odcinku S8 Wrocław-Kłodzko

Zadanie nr 1 nowej S8 - odcinek Wrocław – Kobierzyce (7,5 km).

Zadanie 2 nowej S8 - odcinek Kobierzyce – Jordanów (13,8 km).

Zadanie 3 nowej S8 - odcinek Jordanów – Łagiewniki (11,2 km).

Zadania 4 nowej S8 - odcinek Łagiewniki - Niemcza (9,3 km).

Zadania 5 nowej S8 - Niemcza - Ząbkowice Śląskie (7,9 km).

Zadanie 6 budowy trasy S8 - odcinek Ząbkowice Śląskie – Bardo (14 km).

Zadanie 7 budowy nowej S8 - odcinek Bardo - Kłodzko.