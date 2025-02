Postępowanie wszczęte przez wojewodę dolnośląską zakończy się wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) odcinka o łącznej długości 32,5 km, przyszłej trasy S8 z Wrocławia do Kłodzko.

Decyzja będzie dotyczyć trzech zadań. Pierwszy odcinek o długości około 7,5 km łączy węzły Kobierzyce Północ i Kobierzyce Południe. Drugi fragment o długości około 13,8 km biegnie od węzła Kobierzyce Południe do węzła Jordanów Śląski. Trzeci odcinek o długości ok. 11,2 km prowadzi od węzła Jordanów Śląski do węzła Łagiewniki Zachód.

Cała nowa droga ekspresowa S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko będzie miała długość 87 km podzielona jest na siedem zadań. Trzy pierwsze, których dotyczy postępowanie wojewody, mają być zakończone pod koniec trzeciego kwartału 2027 r. Cała droga ma być gotowa w 2033 roku, gdy zostaną zakończone prace budowlane na ostatnim siódmym zadaniu kończącym się w Kłodzku.

Przebieg trasy S8 Wrocław - Kłodzko

Zadanie nr 1 nowej S8 - odcinek Wrocław – Kobierzyce

Nowa ekspresówka S8 startuje od węzła Kobierzyce Północ, gdzie połączy się z Autostradową Obwodnicą Wrocławia (AOW). Dalszy przebieg nowej trasy planowany jest nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej starej drogi krajowej nr 8.

Planowana trasa będzie przebiegać między wsiami Chrzanów, Racławice Wielkie, Królikowice, Nowiny, Bąki i Owsianka. Pierwszy odcinek o długości około 7,5 km zakończy się węzłem Kobierzyce Południe. Na tym odcinku ma powstać Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Królikowice).

Zakończenia prac na tym odcinku planowane jest na wrzesień 2027 r.

Zadanie 2 nowej S8 - odcinek Kobierzyce - Jordanów

Drugi fragment o długości około 13,8 km biegnie od węzła Kobierzyce Południe do węzła Jordanów Śląski. Trasa będzie przebiegać nowym śladem przez gminy Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Sobótka i Jordanów. Następnie ominie od zachodu Olbrachtowice, Ręków, Wilczkowice i Pustków Wilczkowski.

Podobnie jak w przypadku zadanie nr 1, zakończenia prac na tym odcinku planowane jest na wrzesień 2027 r.

Zadanie 3 nowej S8 - odcinek Jordanów - Łagiewniki

Trzeci odcinek o długości ok. 11,2 km prowadzi od węzła Jordanów Śląski do węzła Łagiewniki Zachód. Na tym odcinku nowa jezdnia będzie biegła tuż obok starej DK8.

W planach jest budowa dwóch węzłów. Pierwszy z nich, Łagiewniki Północ, połączy nowa S8 z drogami krajowymi nr 8 i 39. Drugi, Łagiewniki Zachód, połączy S8 z drogą wojewódzką nr 384.

Termin zakończenia prac przewidywany jest na wrzesień 2027 r.

Zadania 4, 5 nowej S8 - odcinek Łagiewniki - Niemcza - Ząbkowice Śląskie

Ten odcinek składa się z dwóch zadań. Zadanie 4 to budowa trasy od węzła Łagiewniki Zachód do węzła Niemcza o długości ok. 9,3 km. Miedzy tymi węzłami ma powstać MOP Kietlin.

Drugie zadanie (nr 5) dotyczy budowy odcinka między węzłami Niemcza a Ząbkowice Śląskie. Ten odcinek bezie miał długości ok. 7,9 km. Na odcinku pomiędzy Niemczą a Ząbkowicami Śląskimi wybudowane zostaną dwa węzły drogowe. Pierwszy z nich, węzeł Niemcza, połączy nową trasę z obecną DK8. Drugi, Ząbkowice Śląskie Północ, to połączenie z obecną DK8 i drogą powiatową nr 3165D.

Trasa od węzła Łagiewniki Zachód będzie budowana po zachodniej stronie starej DK8. Jej przebieg przewidywany jest nowym śladem przez tereny gmin Łagiewniki, Niemcza i Ząbkowice Śląskie.

W ramach zadań wybudowane będzie 25 obiektów inżynierskich.

Termin zakończenia prac zaplanowany jest na rok 2028.

Zadanie 6 budowy trasy S8 - odcinek Ząbkowice Śląskie - Bardo

Kolejny odcinek trasy S8, Ząbkowice Śląskie – Bardo, będzie miał długość ok. 14 km i zostanie poprowadzona nowym śladem po wschodniej stronie starej DK8. W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych - Ząbkowice Śląskie Wschód - na połączeniu z drogą wojewódzką nr 385 oraz Bardo - na połączeniu z obecną DK8.

Ponadto wybudowanych zostanie pięć mostów (w tym cztery pełniące również funkcje przejść dla zwierząt), siedem wiaduktów nad drogą ekspresową, wiadukt nad linią kolejową. Powstaną jeszcze dwa wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, które podobnie jak 10 z 12 zaplanowanych przepustów również będą pełnić funkcje przejść dla zwierząt.

Termin zakończenia robót zaplanowano na II kwartał 2028 r.

Zadanie 7 budowy nowej S8 - odcinek Bardo - Kłodzko

O tym odcinku niewiele jeszcze widomo, ponieważ fragment trasy S8, od węzła Bardo do Kłodzka, jest na etapie prac przygotowawczych. Obecnie GDDKiA przygotowuje program inwestycji, w którym określi zakres rzeczowy inwestycji, harmonogram czasowy oraz jej wstępne koszty. Wiadomo jedno, że planowany termin zakończenia tego odcinka wyznaczono na rok 2033.

Kiedy nowa S8 dojedzie do granicy z Czech?

Dalszy przebieg trasy S8, od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami to jeszcze bardziej odległa przyszłość, ponieważ GDDKiA jest na etapie opracowań studialnych.