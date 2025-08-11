Sprawdź, czy masz Indywidualny Numer Rejestracyjny

Pierwszym i najważniejszym krokiem po otrzymaniu wezwania do zapłaty za abonament RTV jest weryfikacja jego podstawy prawnej. Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, obowiązek uiszczania należności dotyczy wyłącznie osób, które posiadają zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny. Zobowiązanie to nie jest przypisane do adresu zamieszkania, lecz do konkretnej osoby, która dokonała rejestracji. Co więcej, opłata nie jest związana z faktycznym użytkowaniem odbiornika, a jedynie z jego posiadaniem w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu.

Wiele wezwań do zapłaty dotyczy okresów, kiedy obowiązywały inne przepisy. W 2007 roku doszło do kluczowej zmiany: dotychczasowe książeczki abonamentowe straciły ważność z dniem 31 grudnia 2007 roku, a Poczta Polska miała obowiązek nadać abonentom nowe, indywidualne numery identyfikacyjne, stanowiące jedyną podstawę do dalszego naliczania opłat. Taka zmiana, wprowadzona z mocą wsteczną od 1 stycznia 2008 roku, często bywała pomijana, a Poczta nie zawsze skutecznie docierała do wszystkich abonentów z informacjami o nowych numerach. W rezultacie wielu dłużników nie jest w stanie zweryfikować, czy ich odbiornik jest w ogóle zarejestrowany w nowym systemie.

Jeżeli Poczta Polska wysyła do Ciebie wezwanie, które nie zawiera indywidualnego numeru identyfikacyjnego i nie jest w stanie udokumentować, że taki numer został Ci nadany i prawidłowo doręczony, wezwanie do zapłaty staje się w dużej mierze bezzasadne. Pamiętaj, że to na Poczcie Polskiej, jako wierzycielu, spoczywa ciężar udowodnienia, że roszczenie jest zasadne. W takiej sytuacji, powołując się na art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego, masz prawo zażądać wglądu do akt swojej sprawy, aby zweryfikować, czy Poczta dysponuje poprawną rejestracją z nadanym indywidualnym numerem. Brak tego kluczowego dokumentu znacząco osłabia pozycję Poczty i w praktyce często prowadzi do umorzenia postępowania, gdyż bez numeru identyfikacyjnego roszczenie nie ma podstawy prawnej. W piśmie warto powołać się na art. 2.1 ustawy o opłatach abonamentowych, który wyraźnie mówi o obowiązku posiadania zarejestrowanego odbiornika.

Dowiedz się, czy nie jesteś zwolniony

Zanim zaczniesz rozważać inne strategie, upewnij się, że nie należysz do jednej z grup społecznych, które są ustawowo zwolnione z opłacania abonamentu RTV. Zwolnienia te są ściśle określone w ustawie i dotyczą różnych kryteriów, od wieku po sytuację finansową. Do grona uprawnionych do zwolnienia należą:

Osoby po 75. roku życia: Zwolnienie jest automatyczne od miesiąca następującego po ukończeniu 75 lat i nie wymaga składania żadnego wniosku;

Zwolnienie jest automatyczne od miesiąca następującego po ukończeniu 75 lat i nie wymaga składania żadnego wniosku; Osoby po 60. roku życia: Mogą być zwolnione z opłat, jeśli mają ustalone prawo do emerytury, a jej wysokość nie przekracza miesięcznie 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2024 roku kwota ta wynosiła około 3 951 zł brutto;

Mogą być zwolnione z opłat, jeśli mają ustalone prawo do emerytury, a jej wysokość nie przekracza miesięcznie 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2024 roku kwota ta wynosiła około 3 951 zł brutto; Kombatanci, inwalidzi I grupy oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności: Zaliczenie do tych grup na ogół wiąże się ze stałym zwolnieniem z opłat;

Zaliczenie do tych grup na ogół wiąże się ze stałym zwolnieniem z opłat; Osoby o niskich dochodach i korzystające ze świadczeń: Dotyczy to osób, które korzystają z zasiłków stałych, zasiłków okresowych lub innych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o ile ich dochód jest niższy niż ustawowo określone minimum;

Dotyczy to osób, które korzystają z zasiłków stałych, zasiłków okresowych lub innych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o ile ich dochód jest niższy niż ustawowo określone minimum; Rodziny objęte programem „Rodzina 500+” na pierwsze dziecko: To zwolnienie jest adresowane do rodzin o niskim dochodzie, które pobierają świadczenie wychowawcze.

W większości przypadków (poza osobami po 75. roku życia), aby skorzystać ze zwolnienia, musisz złożyć wniosek w placówce pocztowej wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie. Co ważne, zwolnienie zazwyczaj obowiązuje od miesiąca, w którym wniosek został złożony, a nie wstecz, co oznacza, że nadal możesz być zobowiązany do zapłaty za poprzednie okresy, o ile nie są przedawnione.

Policz, czy dług się nie przedawnił

Jednym z najczęstszych i najbardziej skutecznych argumentów w sporze z Pocztą Polską jest przedawnienie długu. Zgodnie z art. 104 ustawy o opłatach abonamentowych w powiązaniu z art. 70 Ordynacji podatkowej, należności z tytułu abonamentu RTV przedawniają się po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Jest to kluczowa zasada, która pozwala całkowicie zablokować egzekucję starych długów.

Dla przykładu, jeśli wezwanie dotyczy zaległości za okres od 2013 do 2018 roku, a pismo odebrałeś w 2024 roku, to długi za lata 2013-2018 są już przedawnione. Masz pełne prawo, by w pisemnej odpowiedzi podnieść zarzut przedawnienia, co w świetle prawa administracyjnego uniemożliwia dalsze roszczenia Poczty.

Przykład Przedawnienie abonamentu RTV Pan Jan Kowalski otrzymał w 2024 roku wezwanie do zapłaty zaległości z tytułu abonamentu RTV za lata 2013-2018. Zgodnie z art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa, roszczenia z tytułu opłat abonamentowych przedawniają się po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Oznacza to, że opłaty za lata 2013-2018 uległy już przedawnieniu. Pan Jan Kowalski ma pełne prawo w swojej pisemnej odpowiedzi do organu administracji publicznej podnieść zarzut przedawnienia, co w świetle prawa administracyjnego uniemożliwia dalsze dochodzenie roszczeń przez Pocztę Polską.

Należy jednak pamiętać, że termin przedawnienia może zostać przerwany lub zawieszony, na przykład przez wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub doręczenie upomnienia. Warto więc dokładnie analizować daty w otrzymanych pismach. Podniesienie zarzutu przedawnienia jest Twoim prawem i Poczta Polska nie może go zignorować.

Dowiedz się, ile jesteś winien. Sprawdzenie zaległości

Zanim zaczniesz działać, zdobądź pełen obraz sytuacji. Wezwanie do zapłaty może nie zawierać wszystkich szczegółów, a precyzyjna wiedza jest Twoją przewagą. Poczta Polska udostępnia trzy główne kanały, za pomocą których możesz dowiedzieć się, ile wynosi Twoja zaległość, za jaki okres oraz na jaki numer odbiornika jest przypisana:

Infolinia telefoniczna: Możesz zadzwonić pod numer +48 43 842 06 06 (w dni robocze od 8:00 do 20:00). Podczas rozmowy zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych w celu weryfikacji;

Możesz zadzwonić pod numer +48 43 842 06 06 (w dni robocze od 8:00 do 20:00). Podczas rozmowy zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych w celu weryfikacji; Korespondencja pisemna: List z prośbą o wyjaśnienie Twojej sytuacji możesz wysłać na adres Poczta Polska S.A., COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz;

List z prośbą o wyjaśnienie Twojej sytuacji możesz wysłać na adres Poczta Polska S.A., COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz; Poczta elektroniczna: Zapytanie można wysłać również na adres e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl.

Dzięki uzyskanym informacjom, będziesz mógł precyzyjnie ustalić, czy dany dług jest przedawniony i czy w ogóle masz podstawy, by uiszczać opłaty.

Odwołaj się od wezwania do zapłaty

Odwołanie od wezwania do zapłaty jest formalnym krokiem, który należy podjąć, jeśli uważasz, że roszczenie Poczty Polskiej jest bezzasadne. Pismo takie powinno zawierać:

• Twoje dane osobowe i adres korespondencyjny.

• Dane Poczty Polskiej i numer wezwania.

• Jasne i zwięzłe uzasadnienie, dlaczego kwestionujesz roszczenie. Możesz powołać się na brak nadania indywidualnego numeru identyfikacyjnego po 2008 roku lub na przedawnienie długu.

• Żądanie dostępu do akt sprawy w celu weryfikacji podstaw prawnych wezwania.

Wysłanie odwołania w terminie 7 dni od otrzymania wezwania może wstrzymać postępowanie egzekucyjne, dając Ci czas na dokładne zbadanie sprawy i przygotowanie obrony.

Rozłóż zaległość na raty

Jeżeli wszystkie inne metody zawiodą, a dług jest zasadny i nieprzedawniony, wciąż nie musisz go spłacać od razu w całości. Jeżeli Twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz złożyć wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) o rozłożenie zaległości na raty. Wniosek ten powinien zostać wysłany na adres:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Departament Budżetu i Finansów Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa

W piśmie należy szczegółowo opisać swoją sytuację, uzasadniając wniosek „szczególnymi względami społecznymi lub przypadkami losowymi”. Do wniosku warto dołączyć dokumenty potwierdzające Twoją trudną sytuację finansową, np. zaświadczenie o zarobkach, dowody na wysokie koszty leczenia czy rachunki. Pamiętaj, aby kopię wniosku wysłać również do Poczty Polskiej.

Wnioskuj o umorzenie postępowania

W szczególnie trudnych przypadkach, gdy nie stać Cię nawet na spłatę w ratach, możesz ubiegać się o całkowite umorzenie długu. Wniosek o umorzenie, podobnie jak ten o rozłożenie na raty, należy złożyć do KRRiT, powołując się na „szczególne względy społeczne lub przypadki losowe”. Zasadne będzie przedstawienie dokumentów takich jak zaświadczenie o zarobkach na poziomie płacy minimalnej, zaświadczenie o bezrobociu, orzeczenie o niepełnosprawności, czy dowody na ponoszone koszty leczenia. Warto mieć na uwadze, że decyzja o umorzeniu jest podejmowana indywidualnie i zależy od uznania KRRiT. Mimo to, jest to realna opcja dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

8. Nie przejmuj się. Poczta jest na straconej pozycji

Mimo agresywnej kampanii Poczty Polskiej, wiele wezwań do zapłaty jest tak naprawdę symbolicznych i trudno je wyegzekwować. Poczta boryka się z problemami w dokumentacji i często nie jest w stanie udowodnić legalności swoich roszczeń. Co ważne, nie masz obowiązku wpuszczania kontrolera do domu. Kontroler z Poczty Polskiej, w przeciwieństwie do komornika, nie ma uprawnień do wejścia na prywatną posesję bez Twojej zgody. Odmowa wpuszczenia nie stanowi podstawy do nałożenia jakiejkolwiek kary. W obliczu rosnącej świadomości prawnej dłużników, Poczta Polska często ustępuje, gdy spotyka się z formalnym odwołaniem lub zarzutem przedawnienia.

Podsumowując, walka z wezwaniem do zapłaty abonamentu RTV wymaga przede wszystkim znajomości swoich praw i przepisów. Kluczowe jest zweryfikowanie, czy obowiązek płacenia rzeczywiście Cię dotyczy (poprzez prawidłową rejestrację po 2008 roku) oraz czy dług nie uległ przedawnieniu. Masz prawo do żądania dostępu do akt sprawy i powoływania się na zarzut przedawnienia. W trudnych sytuacjach finansowych istnieją też drogi formalne, takie jak rozłożenie długu na raty lub jego umorzenie. Pamiętaj, że w żadnym wypadku nie musisz wpuszczać kontrolera na swoją posesję.