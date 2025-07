Katowicki oddział GDDKiA podał, że od 28 lipca do 25 sierpnia zostanie wyłączny z ruchu tunel w Lalikach w ciągu drogi ekspresowej S1. Zamknięcie trasy na tym odcinku zostało przesunięte o tydzień z powodu prac remontowych na drodze wojewódzkiej nr 943, którą w czasie remontu tunelu ma przebiegać objazd.

Reklama

/> />

Reklama

Już w tym roku kierowcy ominą Węgierską Górkę

Prace związane z zamknięciem tunelu Emilia to część prac przygotowawczych do pełnego otwarcia tzw. obejścia Węgierskiej Górki, która jest jedną z kluczowych inwestycji drogowych na południu Polski. Włączenie tunelu z ruch umożliwi wymianę systemy bezpieczeństwa oraz montaż urządzeń dostosowujących obiekt do nowego systemu zarządzania ruchem na budowanym odcinku S1 Przybędza - Milówka.

Cała droga ekspresowa S1 stanowi kluczowy element komunikacyjny i jest częścią VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej.

Otwarcie obejścia Węgierskiej Górki planowane jest na IV kwartał tego roku.

Odcinek Przybędza – Milówka

Odcinek Przybędza - Milówka, zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego, w powiecie żywieckim, na terenie gmin Radziechowy Wieprz, Węgierska Górka i Milówka. Droga ekspresowa S1 przebiega u podnóża i na wschodnich wzniesieniach Beskidu Śląskiego.

Odcinek ten to duże wyzwanie dla drogowców budujących trasą, ponieważ musiały tam powstać liczne obiekty inżynieryjne - pięć estakad (w tym o długości prawie 1 km w Węgierskiej Górce nad ul. Zielona Górna i ul. Zieloną) i trzy mosty o łącznej długości 2,3 km oraz dwa, dwunawowe tunele o łącznej długości ponad 1,8 km.

Pierwszy z tuneli, o długości ok. 830 m, powstał na północnej części trasy w stoku Barania Góra. Drugi, o długości ok. 1000 m, zlokalizowany jest bliżej Zwardonia, w stoku Białożyński Groń.

Przez miesiąc ruch pojedzie objazdami

W związku z zamknięciem tunelu Emilia, tymczasowo zmieniona zostanie organizacja ruchu. Dla pojazdów ciężarowych o większym tonażu (powyżej 15 ton) GDDKiA zaleca objazd trasę przez Cieszyn.

/> />

Pierwsza informacja o zamknięciu tunelu dla kierowców jadących z północy Polski ustawiona będzie na węźle Bielsko-Biała Komorowice. Następne znaki informacyjne ustawione będą na rondzie w Milówce oraz na węźle Laliki.

Z kolei pojazdy wjeżdżające na S1 od strony Słowacji otrzymają informację o możliwości zawrócenia w rejonie granicy państwa. W obu przypadkach trasa objazdu przebiega przez obszar Słowacji i Czech, aż do granicy państwa w Cieszynie.

Dla mniejszych pojazdów o masie poniżej 15 ton proponowany jest objazd pomiędzy węzłami Laliki i Rajcza, z wykorzystaniem drogi gminnej w Lalikach, czyli starego przebiegu drogi krajowej DK69.