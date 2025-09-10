Kurs złotego

W środę ok. godz. 13.20 złoty tracił 0,43 proc. do euro, które było wyceniane na 4,26 zł. Kurs polskiej waluty w stosunku do dolara, który kosztował 3,64, osłabił się o 0,47 proc. Z kolei do franka szwajcarskiego polska waluta osłabiła się o 0,48 proc. - za franka płacono 4,56 zł.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Rosyjskie drony w nocy naruszyły polską przestrzeń powietrzną i zostały zestrzelone przez wojsko. Władze w Warszawie zwołały nadzwyczajne posiedzenia, prowadzą też konsultacje z NATO. Premier Donald Tusk poinformował w Sejmie, że konsultacje z sojusznikami przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie art.4 NATO. Artykuł 4. NATO wskazuje, że strony sojuszu będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron.

Rosyjska dezinformacja ws. dronów nad Polską
Reakcje międzynarodowe

Światowi przywódcy wyrazili solidarność z Polską, określając naruszenie polskiej przestrzeni jako bezprecedensową prowokację Rosji.