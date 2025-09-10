Alert gotowości WOT. Żołnierze mogą zostać wezwani

"W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT" - przekazały Wojska Obrony Terytorialnej.

Reklama

Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w jednostkach. Do sześciu godzin w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim.

Do dwunastu godzin skrócono czas stawiennictwa w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim. W pozostałych województwach wezwanie żołnierzy w czasie krótszym niż 24 godziny nie jest planowane.

Czym jest alert gotowości WOT?

To forma wewnętrznego alarmu, która może zostać wprowadzona, gdy istnieje realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności lub infrastruktury. Alert gotowości nie oznacza ogłoszenia stanu wyjątkowego. To raczej procedura przyspieszonego reagowania. W jej ramach wybrani żołnierze WOT zostają objęci stanem podwyższonej gotowości operacyjnej. Żołnierze otrzymują wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa – zwykle mają na to od kilku do maksymalnie 12 godzin.

Dlaczego ogłoszono alert gotowości WOT 10 września?

Alert gotowości WOT ogłoszono po tym, jak w nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony, atakujące terytorium Ukrainy, wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Bezzałogowce, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone — poinformował szef MON. Aktualnie służby szukają miejsc możliwego upadku dronów. Jeden z obiektów został odnaleziony w miejscowości Czosnówka pod Białą Podlaską (woj. lubelskie). Inny dron spadł na budynek mieszkalny w miejscowości Wyryki na Lubelszczyźnie. Dach domu został zniszczony, nikt nie został poszkodowany.

Rosyjskie drony nad Polską – apel do mieszkańców

Władze wojskowe i cywilne zwracają się do mieszkańców z prośbą o zachowanie spokoju i stosowanie się wyłącznie do oficjalnych komunikatów. "W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy, by nie zbliżać się do nich i niezwłocznie poinformować policję" – czytamy w komunikacie WOT.

Komendant Główny Policji ogłosił alarm dla jednostek w garnizonach podlaskim, lubelskim, podkarpackim i mazowieckim, a wszystkie formacje pozostają w pełnej gotowości do współdziałania z wojskiem i innymi służbami. Policja apeluje, by wszelkie niepokojące sygnały zgłaszać pod numer alarmowy 112.

Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na wschodzie kraju zostały postawione w stan gotowości. "Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami i monitorujemy sytuację związaną z naruszeniami przestrzeni powietrznej RP przez obiekty typu dron" – przekazała PSP.