Drony nad Polską. Kreml bez komentarza

Pieskow dodał, że Kreml nie otrzymał prośby o kontakt ze strony Polski. Wyraził też pogląd, że Unia Europejska i NATO codziennie oskarżają Rosję o prowokacje.

- Kierownictwa UE i NATO oskarżają Rosję o prowokacje każdego dnia. W większości przypadków nawet bez próby przedstawienia jakiegokolwiek argumentu - dodał rzecznik Kremla.

W nocy z wtorku na środę, gdy trwał atak Rosji, polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony. Część bezzałogowców zestrzeliły polskie i sojusznicze siły zbrojne.