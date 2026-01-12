Polacy oczekują współpracy premiera i i prezydenta

Na pytanie „czy w sprawach polityki zagranicznej prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk powinni zacząć w końcu współpracować” odpowiedzi zdecydowanie twierdzącej udzieliło 64,3 proc. ankietowanych. Odpowiedź „raczej się zgadzam” wskazało 22,8 proc. badanych.

Zdecydowanie negatywnej odpowiedzi udzieliło 0,5 proc., a „raczej” nie zgodziło się 6,2 proc. Również 6,2 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Wśród przeciwników współpracy głowy państwa i szefa rządu w dziedzinie polityki zagranicznej dominowali ankietowani, którzy nie głosują w wyborach (23 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na próbie 1068 osób.