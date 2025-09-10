Dni wolne od pracy w 2025 roku [aktualna lista]

Kwestia dni ustawowo wolnych od pracy jest uregulowana w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 296). To krótki akt prawny zawierający zamknięty katalog świąt:

Reklama

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja – Święto Państwowe

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

pierwszy dzień Zielonych Świątek

Boże Ciało

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Reklama

Nowością od 2025 r. jest Wigilia Bożego Narodzenia, która – po burzliwej dyskusji w Sejmie – została wpisana do katalogu świąt ustawowo wolnych od pracy. Dzięki temu Polacy zyskali dodatkowy dzień odpoczynku w grudniu.

Czy za święto przypadające w sobotę przysługuje dzień wolny od pracy?

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy:

„Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.”

W praktyce oznacza to, że jeśli święto wypada w sobotę – a więc w dzień, który dla wielu pracowników i tak jest wolny – pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny. Dzięki temu pracownik nie traci należnego odpoczynku i nie pracuje dłużej, niż przewidują przepisy.

Czy dzień wolny od pracy może wypadać wcześniej niż samo święto?

Termin udzielenia dnia wolnego zależy od przyjętego w zakładzie okresu rozliczeniowego:

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym – wolne trzeba udzielić w tym samym miesiącu, w którym wypada święto, czyli w listopadzie ,

, w dłuższym okresie rozliczeniowym – np. kwartalnym czy rocznym – pracodawca ma większą swobodę. W takim przypadku dzień wolny za 1 listopada może zostać wyznaczony już w piątek 31 października.

Ostateczna decyzja należy do pracodawcy, który określa termin w regulaminie pracy, zarządzeniu albo harmonogramie. Coraz częściej stosuje się też rozwiązanie pozwalające pracownikom wybrać jeden z kilku proponowanych dni – co zwykle okazuje się korzystne dla obu stron.

Konsekwencje dla pracodawcy niewyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

Brak wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Zgodnie z art. 281 § 1 Kodeksu pracy:

„Pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.”

Kontrole w tym zakresie prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy, a pracownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości. Dlatego dla pracodawców bezpieczniej jest odpowiednio wcześnie zaplanować dodatkowy dzień wolny – brak takiej decyzji może skończyć się dotkliwą karą finansową.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2025 poz. 296)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2025 poz. 277)