Przepisy o zakazie handlu w niedziele zostały wprowadzone stopniowo w 2018 roku. Na początku spośród wszystkich niedziel w roku – 29 było niedzielami handlowymi. W 2019 roku handlowych niedziel było 15. Z kolei w 2020 roku liczba handlowych niedziel spadła do siedmiu i od tamtego czasu utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2025 roku mamy tylko 8 niedziel handlowych.

Niedziela handlowa 28.09.2025. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?

Potrzebne są większe zakupy, bo zapasy w domu powoli się kończą. Najlepiej zrobić je w wolnym czasie, kiedy nie trzeba godzić tego z innymi obowiązkami – na przykład w niedzielę, 28 września. Warunek jest jednak jeden – musi to być niedziela handlowa. Czy w niedzielę 28.09.2025 r. sklepy będą otwarte?

Niestety, nie mamy dobrych wieści dla tych, którzy akurat dziś planowali większe zakupy. Większość sklepów jest zamkniętych, bo 28 września 2025 r. przypada niedziela niehandlowa. Oznacza to, że dzisiaj obowiązuje zakaz handlu. Tego dnia supermarkety i galerie handlowe będą zamknięte i nie zrobimy tam zakupów.

Sklepy otwarte w niedzielę 28.09.2025. Jakie sklepy są otwarte dzisiaj?

Niedziela 28.09.2025 r. nie jest niedzielą handlową, ponieważ nie znajduje się na liście dni aktualnie wyłączonych spod zakazu handlu. W praktyce oznacza to, że sklepy takie jak Lidl, Biedronka, Stokrotka czy inne duże sieci z szerokim wyborem produktów, promocjami i dogodnymi godzinami otwarcia pozostaną tego dnia zamknięte. Zakupy będzie można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a z sieciowych głównie w punktach Żabki. To z kolei oznacza, że większe zakupy – pomijając sklepy internetowe – trzeba zaplanować najwcześniej na poniedziałek, 29 września 2025 r.

Warto jednak pamiętać, że przepisy nie są całkowicie jednoznaczne i zawierają listę wyjątków. Oznacza to, że niektóre sklepy oraz placówki mogą działać legalnie również w niedziele objęte zakazem, w tym także 28 września. Do wyjątków należą m.in.:

apteki,

stacje paliw,

piekarnie,

cukiernie,

sklepy prowadzone bezpośrednio przez właścicieli lub ich najbliższą rodzinę (np. Żabki).

Otwarte w niedzielę 28.09.2025 r. mogą być również restauracje, kawiarnie, puby, kwiaciarnie oraz sklepy zlokalizowane na terenie dworców. Warto pamiętać, że planując zakupy w niedzielę, warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy czy osiedlowy będzie czynny.

Niedziele handlowe 2025. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Najbliższe niedziele handlowe to dopiero grudzień, a więc czas, kiedy większość z nas zaczyna gorączkowe przygotowania do świąt. W tym roku handel będzie dozwolony w trzy grudniowe niedziele: 7.12, 14.12 i 21.12. To ostatnia prosta przed Bożym Narodzeniem i dla wielu najważniejszy czas na świąteczne zakupy.

Niedziele handlowe w 2025 roku:

13 stycznia,

13 kwietnia,

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

Niedziele handlowe w 2026 roku. Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

Niestety, mimo zapowiedzi, parlament nie zakończył w 2024 roku prac nad zmianą ustawy o zakazie handlu w niedziele i nie podjął ich także w roku 2025. Jedyną uchwaloną nowością pozostaje wprowadzenie dnia wolnego w Wigilię oraz dodanie trzeciej niedzieli grudnia do listy wyjątków.

Pozostałe propozycje zmian nadal czekają na rozpatrzenie w komisjach sejmowych. To oznacza, że nadal obowiązuje obecny model, czyli zakupy we wszystkich sklepach i galeriach można zrobić tylko w osiem niedziel w roku, a 28 września 2025 r. nie znajduje się w tym gronie.