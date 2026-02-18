Czym jest PCC i kto go płaci

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) to obowiązkowa opłata przy zakupie między innymi mieszkania lub domu na rynku wtórnym, czyli od osoby prywatnej. Standardowa stawka wynosi 2% wartości rynkowej nieruchomości. Nie ceny z umowy, lecz wartości którą urząd skarbowy uzna za rynkową. Podatek pobiera notariusz w momencie podpisania aktu notarialnego i odprowadza go do urzędu skarbowego. Kupujący nie musi nic robić, ale musi mieć te pieniądze przy sobie w dniu transakcji.

Przy zakupie mieszkania od dewelopera (rynek pierwotny) PCC nie obowiązuje. Cena zawiera już VAT, a polskie prawo zakazuje podwójnego opodatkowania.

Ile dokładnie zapłacisz – przykłady

Przy mieszkaniu wartym 350 000 zł podatek PCC wyniesie 7000 zł. Przy 450 000 zł to 9000 zł. Przy 600 000 zł już 12 000 zł. Przy 800 000 zł aż 16 000 zł.

Do tego dochodzi PCC od ustanowienia hipoteki, jeśli kupujesz na kredyt, ale tu stawka jest symboliczna i wynosi stałe 19 zł.

Kiedy PCC nie zapłacisz w ogóle

Od 31 sierpnia 2023 roku obowiązuje zwolnienie z PCC dla kupujących pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym. Warunek jest jeden, ale bezwzględny: w dniu zakupu nie możesz być właścicielem żadnej innej nieruchomości mieszkalnej, ani mieszkania, ani domu, ani udziału w takiej nieruchomości.

Wyjątek: jeśli nabyłeś udział w nieruchomości mieszkalnej wyłącznie w drodze dziedziczenia, a udział ten nie przekracza 50%, zwolnienie nadal przysługuje.

Zwolnienie oznacza oszczędność równą dokładnie 2% wartości mieszkania. Przy mieszkaniu za 450 000 zł to 9000 zł w kieszeni.

Uwaga dla inwestorów – stawka 6%

Od 1 stycznia 2024 roku osoby kupujące szóste i kolejne mieszkanie od dewelopera płacą podatek PCC według stawki 6%, mimo że rynek pierwotny standardowo jest zwolniony z PCC. Przepis wymierzony jest w inwestorów skupujących całe piętra budynków. Przy mieszkaniu za 600 000 zł stawka 6% oznacza 36 000 zł podatku.

Jak legalnie uniknąć PCC

Jeśli kupujesz pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym, wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie u notariusza, podatku PCC w ogóle nie zapłacisz.

Przy zakupie mieszkania od dewelopera, czyli na rynku pierwotnym, PCC również nie obowiązuje, w cenie lokalu zawarty jest już VAT.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 295 ze zm.).