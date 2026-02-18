Skąd bierze się ta różnica

Większość klientów Energi używa domyślnie taryfy G11, podstawowej, jednostrefowej, z jedną stawką przez całą dobę. Taryfa G11 jest przypisywana automatycznie przy podpisaniu umowy i wielu klientów nigdy jej nie weryfikuje, nawet gdy dostępne są korzystniejsze opcje.

Reklama

Tymczasem od 1 stycznia 2026 roku, gdy skończyło się mrożenie cen prądu, Energa oraz inni operatorzy wprowadzili nowe cenniki z ofertami których większość odbiorców po prostu nie zna.

W mediach społecznościowych pojawiły się relacje klientów, którzy po rozmowie z konsultantem przeszli na korzystniejszą taryfę i obniżyli cenę samej energii czynnej, bez opłat dystrybucyjnych, z około 0,73 zł/kWh do około 0,49 zł/kWh. To różnica rzędu jednej trzeciej. Przy zużyciu 2000 kWh rocznie oznacza to około 480 zł oszczędności w skali roku.

Jak to działa

Klienci kontaktują się z Biurem Obsługi Klienta Energi, przez infolinię lub panel klienta online i pytają o dostępne grupy taryfowe albo sygnalizują, że rozważają zmianę dostawcy. W wielu przypadkach konsultant proponuje wtedy korzystniejsze warunki bez konieczności wizyty w salonie.

Najczęściej chodzi o przejście z taryfy G11 na taryfę dwustrefową G12 lub jej warianty G12w i G12r. W taryfie G12 energia w tańszej strefie nocnej kosztuje znacznie mniej niż w ciągu dnia, różnica może przekraczać 40 procent. Zmiana wiąże się zazwyczaj z akceptacją nowych warunków, przez telefon lub w panelu klienta, bez potrzeby fizycznej wizyty w salonie.

Kiedy to się opłaca, a kiedy nie

Taryfa dwustrefowa ma sens tylko wtedy, gdy faktycznie możesz przesunąć zużycie energochłonnych urządzeń na tańsze godziny, noc, późny wieczór lub weekend. Największe korzyści odnoszą użytkownicy pomp ciepła, samochodów elektrycznych i osoby, które piorą i zmywają po 22:00.

Jeśli większość prądu zużywasz w ciągu dnia, przejście na G12 może paradoksalnie zwiększyć rachunek, bo stawka dzienna w taryfie dwustrefowej jest wyższa niż w G11. Zanim zadzwonisz, warto sprawdzić na fakturze, kiedy realnie zużywasz najwięcej energii.

Warto też pamiętać, że rachunek za prąd składa się z kilku elementów, oprócz ceny energii czynnej są opłaty dystrybucyjne i stałe, które pozostają podobne niezależnie od taryfy.

Czy to działa tylko w Energa

Nie. Analogiczne taryfy strefowe mają PGE, Tauron, Enea i E.ON. Mechanizm jest ten sam, warto zadzwonić do swojego dostawcy i zapytać o dostępne opcje, zwłaszcza jeśli od lat siedzisz na domyślnej umowie i nigdy jej nie weryfikowałeś. Rynek energii zmienił się po zakończeniu mrożenia cen i wiele ofert, jakie wcześniej nie istniały jest dziś dostępnych dla zwykłych odbiorców.