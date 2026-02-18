Więcej składów Leo Express na trasie z Pragi do Warszawy

Leo Express od 1 marca br. zacznie kursować na trasie Warszawa – Kraków – Praga i z powrotem. Zgodnie z zapowiedziami początkowo pociągi czeskiego przewoźnika będą jeździć na tej trasie dwa razy dziennie w każdym kierunku. Pociągi z Warszawy do Krakowa i Pragi będą odjeżdżać o godz. 7.21 oraz 22.36, natomiast w przeciwnym kierunku, z Krakowa do Warszawy, o godz. 3.25 oraz 18.45.

Prezes Leo Express Peter Köhler zapowiedział w środę, że od 25 czerwca tego roku przewoźnik wprowadzi kolejne kursy. Pociągi w relacji powrotnej między Warszawą i Krakowem będą kursować cztery razy dziennie w każdym kierunku. Jednocześnie przewoźnik zwiększy liczbę połączeń w relacji Warszawa – Praga do trzech par dziennie.

„Połączenie Warszawa – Kraków cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego od 25 czerwca wprowadzamy do sprzedaży kolejne kursy. Dotyczy to zarówno relacji krajowej, jak i całej trasy do Czech" - zapowiedział Köhler cytowany w komunikacie.

Rozkład jazdy Leo Express

Od 25 czerwca pociąg Leo Express z planowym odjazdem z Pragi o godz. 8.23 nie zakończy biegu w Krakowie, lecz pojedzie dalej do Warszawy, gdzie przyjedzie o 18.54. O godz. 19.49 z Warszawy wyruszy wieczorne krajowe połączenie powrotne do Krakowa z przyjazdem o 22.51. Poranne krajowe połączenie wyjedzie następnie o godz. 7.37 z Krakowa i dotrze do Warszawy o 10.51. O godz. 11.01 z Warszawy odjedzie międzynarodowe połączenie przez Kraków do Pragi, gdzie zakończy bieg o 20.43.

Leo Express podwoi tym samym liczbę połączeń w relacji Warszawa – Kraków do czterech par dziennie w obu kierunkach oraz zwiększy liczbę międzynarodowych połączeń Warszawa – Praga do trzech par dziennie.

Nowa klasa premium w formule all inclusive

Jak zapowiedział, standardem w pociągach Leo Express na tej trasie będzie bezpłatne wi-fi, catering oraz niskopodłogowe wnętrze składów. Nowością będzie klasa premium w formule all inclusive z rozkładanymi fotelami, które pełnią jednocześnie funkcję strefy nocnej i sypialnej.

Pomiędzy Warszawą a Krakowem nowe pociągi zatrzymają się również na stacjach Opoczno Południe oraz Włoszczowa Północ. Na trasie między Pragą i Krakowem pociągi zatrzymają się także na stacji Oświęcim, a wybrane kursy obsłużą również stacje Racibórz, Rybnik, Tychy oraz Mysłowice.

Leo Express to kolejny czeski przewoźnik, który wchodzi na trasę kolejową Warszawa – Kraków. Od grudnia ub.r. obsługuje ją także firma RegioJet. Leo Express jest obecny w Polsce od 2018 roku, kiedy uruchomił połączenie między Pragą i Krakowem. W całym zeszłym roku skorzystało z niego ponad 50 tys. pasażerów.