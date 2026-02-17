Trzy kraje, jedna linia

Polska, Niemcy i Francja chcą utworzyć bezpośrednie połączenia kolejowe między tymi krajami - poinformował we wtorek minister infrastruktury Dariusz Klimczak po spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z Niemiec i Francji, na którym podpisano dokument o współpracy w zakresie transportu.

We wtorek minister infrastruktury Dariusz Klimczak spotkał się z ministrem transportu Niemiec Patrickiem Schniederem oraz ministrem transportu Francji Philippe'em Tabarotem. W spotkaniu brał udział także wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dotyczyło ono, jak relacjonował Klimczak, wzmocnienia odporności systemu transportu, mobilności wojskowej oraz finansowania infrastruktury. Dodał, że zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie kolejnictwa, transportu drogowego oraz morskiego.

Najlepsza sieć kolejowa na świecie

- Chcielibyśmy ustanowić połączenia (kolejowe - PAP) między Warszawą, Berlinem a Paryżem, (...) utworzyć połączenia bezpośrednie. Chcemy tworzyć najlepszą sieć kolejową na świecie, a najlepsza sieć kolejowa na świecie to europejska sieć kolejowa, która będzie wzmocniona o kolej dużych prędkości - powiedział na konferencji szef polskiego resortu infrastruktury.

Podkreślił, że wtorkowe spotkanie to zacieśnienie współpracy między Polską, Niemcami i Francją, która „bardzo dobrze się układała” m.in. podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Resort infrastruktury poinformował, że to pierwsze w historii spotkanie ministrów odpowiedzialnych za transport w krajach Trójkąta Weimarskiego – Polsce, Francji i Niemczech.

Pierwsze w historii takie spotkanie ministrów. Główne tematy rozmów

Jak przekazało ministerstwo, pierwsza część spotkania poświęcona była wymianie poglądów na temat znaczenia odporności systemu transportowego na kryzysy, również w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE. Uzgodniono, że priorytetem pozostaje rozwój spójnych i interoperacyjnych połączeń transportowych o podwójnym zastosowaniu cywilno-wojskowym, zwłaszcza transgranicznych.

„Druga sesja rozmów polsko-francusko-niemieckich skupiała się na konkurencyjności europejskiego sektora transportowego, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń transportowych” - dodało ministerstwo. Dyskusja - jak przekazał resort - dotyczyła głównie rozwoju transportu kolejowego, w tym perspektyw uruchomienia szybkich połączeń kolejowych między Warszawą a Berlinem i Paryżem.

„Dzisiaj infrastruktura transportowa to coś więcej niż tylko drogi, linie kolejowe i porty. To siła napędowa europejskiej gospodarki. To ciągłość łańcuchów dostaw. To zdolność do reagowania na kryzysy, a tym samym bezpieczeństwo i rozwój naszych krajów” – ocenił Klimczak, cytowany w komunikacie MI.

Francuski minister wskazywał natomiast, że kraje Trójkąta Weimarskiego znajdują się w centrum europejskiej polityki transportowej i mobilności. „Nasza współpraca kształtuje zdolność Unii do zapewnienia odpornej i wydajnej mobilności w sytuacjach kryzysowych” - stwierdził Philippe Tabarot.

Schnieder zaznaczył, że wtorkowe spotkanie kładzie „podwaliny pod skoordynowany dalszy rozwój transportu transgranicznego”. „Wzmacniamy gotowość obronną Europy, konkurencyjność naszej gospodarki i mobilność naszych obywateli. Odporność naszej infrastruktury transportowej – zwłaszcza infrastruktury podwójnego zastosowania, zarówno cywilnego, jak i wojskowego – ma kluczowe znaczenie dla gotowości obronnej Europy” - podkreślił niemiecki minister.

Grupa PKP poinformowała, że podczas spotkania podpisała z Deutsche Bahn AG i Grupą SNCF deklarację o zacieśnieniu współpracy na rzecz zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości w europejskim sektorze pasażerskiego i towarowego transportu kolejowego. „Inicjatywa ta stanowi kolejny krok w kierunku budowy silniejszej, bardziej zintegrowanej i konkurencyjnej kolei w Unii Europejskiej” - dodały PKP.

Podpisany dokument zakłada rozwijanie współpracy w zakresie poprawy transgranicznej sieci kolejowej łączącej Polskę z Niemcami i Francją, a także wspieranie unijnego planu działań dotyczącego kolei dużych prędkości. „Deklaracja zawiera również apel do Komisji Europejskiej o dalsze wzmacnianie roli transportu kolejowego poprzez uproszczenie przepisów związanych z mobilnością wojskową, ustanowienia jednolitych wymogów infrastrukturalnych dla korytarzy o znaczeniu strategicznym oraz zapewnienie stabilnego finansowania inwestycji” - poinformowała polska spółka kolejowa.